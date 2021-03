Đường phố Hải Dương vắng lặng trước giờ kết thúc cách ly xã hội

icon

'Lần đầu lênh đênh trên tàu cá dài ngày, bị sóng đánh say nghiêng ngả, mấy anh trên tàu nói say sóng là do thần biển không ủng hộ, tôi phải thành khẩn quỳ xin thần biển'. Người khác lại bị lừa lấy khăn mặt tẩm nước ngọt lau neo tàu