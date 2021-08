Hà Nội: Công an quận Hoàn Kiếm triển khai tổ kiểm tra lưu động kiểm soát giấy đi đường

Chiều 27/8, tổ công tác đặc biệt Công an quận Hoàn Kiếm đã phối hợp cùng UBND phường Hàng Bông cắm chốt tại khu vực ngã ba Hàng Bông - Phùng Hưng.

Qua quá trình kiểm tra đã phát hiện và xử phạt nhiều trường hợp ra đường lý do không chính đáng, không đeo khẩu trang... Đây là đơn vị cấp quận đầu tiên triển khai mô hình này.

Tổ công tác tập trung xử lý những người và phương tiện ra đường vi phạm quy định về phòng, chống dịch của quận Hoàn Kiếm.

khoảng 15h, khi tổ công tác kiểm tra lưu động kiểm soát giấy đi đường tại phường Hàng Bông đang làm nhiệm vụ thì một cô gái không đeo khẩu trang bất ngờ xuất hiện tiến thẳng về phía tổ công tác. Khi thấy lực lượng công an, cô gái này vẫn chỉ đưa khẩu trang lên che mũi chứ không đeo.

Một cô gái không đeo khẩu trang bất ngờ xuất hiện tiến thẳng về phía tổ công tác.

Khi cán bộ công an yêu cầu cô gái đeo khẩu trang và tới bàn làm việc lập biên bản thì cô này mới chấp hành. Tại đây, cô gái cho biết mình đi mua sách nên chưa kịp đeo khẩu trang, cô cũng không mang theo bất kỳ giấy tờ tuỳ thân.

Sau khi lực lượng chức năng hỏi, cô gái này cho biết, tên là Hoàng Thúy Linh, sinh năm 1994 nhà ở Đội Cấn: "Nhà em ở Đội Cấn, em ra bờ hồ mua sách, em nghĩ là đi mua sách thôi nên không mang giấy tờ tùy thân hay điện thoại gì cả".

Khi cán bộ công an yêu cầu cô gái đeo khẩu trang và tới bàn làm việc lập biện bản thì cô này mới chấp hành.

Ông Đinh Bá Hưng, Phó Chủ tịch UBND phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm cho biết: “Trong thời gian vừa qua, phường cũng đã phát hiện nhiều trường hợp làm giấy tờ giả để đi ra đường, nên việc làm này tạo động thái kiểm soát chặt người dân ra đường.

Những trường hợp ra đường không cần thiết hay không đeo khẩu trang, chúng tôi sẽ cương quyết xử lý theo đúng pháp luật. Đối tượng nào lấy lý do quên giấy tờ, chúng tôi sẽ chờ để người vi phạm cung cấp thông tin có thể qua hình ảnh”, ông Hưng cho biết.

Bên cạnh đó, tổ công tác phát hiện lập biên bản xử phạt hành chính 2 triệu đồng với trường hợp tham gia giao thông không đeo khẩu trang.

Trong chiều nay, Tổ công tác đã xử lý nhiều trường hợp ra đường không có lý do chính đáng. Đây là Tổ công tác đặc biệt hoạt động linh hoạt trên nhiều tuyến phố, bám sát từng địa bàn. Khi hoạt động ở địa bàn nào, công an phường sở tại có trách nhiệm thông báo cho cán bộ UBND phường phối hợp để bảo đảm việc xử lý nghiêm minh.

Ông Vũ Đức Dương làm việc tại công ty cổ phần thời trang thể thao chuyên nghiệp giao thủy, được công ty cấp cho 1 giấy “lịch làm việc phân công, công việc trong thời gian giãn cách xã hội”. Tuy nhiên, ông không được công ty cấp cho giấy đi đường, khi lực lượng chức năng hỏi, ông Dương cho biết.

“Tôi đi làm công ty chỉ cấp cho giấy này thôi và bảo tôi đi giao hàng. Hôm nay, cấp trên bảo tôi đi đưa thùng khẩu trang ở trên đường Bạch Đằng, tôi đi giao và về qua đây thì bị lực lượng kiểm tra dừng xe. Sau đó tôi được giải thích và biết mình đã thiếu giấy đi đường, tôi phải nộp phạt 2 triệu đồng. Về công ty tôi sẽ báo lại với ban giám đốc để hoàn thiện giấy đi đường cho tôi để đủ thủ tục ra ngoài”, ông Dương cho biết.

Ông Vũ Đức Dương bị phạt 2 triệu đồng vì không có giấy đi đường.

Theo lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm, từ ngày 26/8, Công an quận Hoàn Kiếm bắt đầu triển khai tổ công tác đặc biệt theo mô hình hoạt động như 6 tổ liên quân của Công an TP Hà Nội. Theo đó, tổ công tác sẽ kiểm tra 100% người ra đường khu vực địa bàn quận một cách linh hoạt.

Theo đó, tổ công tác đặc biệt của Công an quận hoạt động không cố định mà linh hoạt trên nhiều tuyến phố cổ, bám sát từng địa bàn. Đồng thời kết hợp với công an phường sở tại có trách nhiệm thông báo cho cán bộ UBND phường phối hợp cùng để đảm bảo việc xử lý nghiêm minh.

Qua kiểm tra, bên cạnh ra đường đúng với quy định, tổ công tác đã phát hiện ra nhiều trường hợp không chính đáng. Nhiều lý do được đưa ra như đi chợ, đưa thực phẩm cho người thân... trái với quy định phòng chống dịch Covid-19.

Mục đích của tổ công tác là không để người không có lý do chính đáng ra khỏi nhà, tham gia giao thông, vi phạm quy định về giãn cách xã hội.

Đồng thời, lực lượng chức năng kiểm tra việc sử dụng giấy đi đường của cơ quan, doanh nghiệp cấp có đúng đối tượng, đối tượng ra đường có đúng mục đích.

Những người trình đủ giấy tờ nhanh chóng được lưu thông.

Theo ghi nhận, tại chốt kiểm soát không xảy ra tình trạng ùn tắc.

Tất cả các phương tiện đều được kiểm tra.