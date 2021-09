Thót tim cảnh nhóm người vùng cao Quảng Nam vượt lũ

Một người dân cố gắng vượt lũ bằng cầu tạm tại xã Ch'Ơm (Tây Giang). Ảnh: Facebook Đ.Đ.N

Chiều tối qua 11.9, trên mạng xã hội facebook, có ít nhất 2 đoạn video clip được đăng tải và chia sẻ về các nhóm người vùng cao bất chấp hiểm nguy vượt qua dòng nước lũ đang chảy cuồn cuộn. Hình ảnh ngay lập tức thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Qua tìm hiểu của phóng viên, 2 đoạn clip này được quay tại địa bàn xã Ch'Ơm (Tây Giang) và Phước Lộc (Phước Sơn), ghi lại hành trình vượt lũ đầy vất vả và hiểm nguy để trở về nhà.

Clip cảnh nhóm người ở xã Ch'Ơm băng qua cầu tạm trở về nhà (clip đăng trên facebook N.Đ.Đ)

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip được quay tại xã Ch'Ơm cho thấy, khi dòng nước lũ đang cuồn cuộn chảy xiết, một nhóm người vùng cao được cho là giáo viên mầm non đón con trở về nhà cố gắng dùng sức băng qua dòng lũ bằng thanh gỗ nối với chiếc cầu tạm đã hư hỏng.

Trong nhóm người đó, có một phụ nữ mặc áo mưa tiện lợi, sau lưng cõng một đứa bé chừng 4 - 5 tuổi, mò mẫm từng bước một qua thanh gỗ, phía dưới là dòng nước lũ đổ về cuồn cuộn khiến nhiều người lo lắng.

Niềm vui của nhóm người sau khi vượt qua dòng lũ an toàn. Ảnh: Facebook Đ.Đ.N

Đoạn clip kéo dài hơn 1 phút, may mắn cả nhóm người vượt qua đoạn nước lũ một cách an toàn. Chia sẻ với phóng viên, một thành viên trong nhóm người vượt lũ cho biết, mặc dù đã bình an trở về nhà nhưng đến lúc xem lại clip vẫn thấy rợn người, đầy ám ảnh.

Một đoạn clip khác tại Phước Lộc cũng ghi lại cảnh một nhóm người đi bằng phương tiện xe máy vượt những cung đường sạt lở, dưới dòng nước lũ chảy cuồn cuộn.

Clip nhóm người ở xã Phước Lộc vượt lũ (clip đăng trên facebook Chip So):

Your browser does not support the video tag.

Theo chủ tài khoản này, nhóm người làm nghề trồng rừng ở xã Phước Lộc. Mưa lớn, nhóm người này đang nỗ lực đi ra khỏi vùng sạt lở thì bất ngờ gặp phải dòng nước lũ từ nguồn đổ về. May mắn, cả nhóm vượt lũ thành công.

Nhóm người vùng cao dùng dây dù và vài thanh gỗ để kéo xe máy lên chiếc “cầu cụt” sau phút giây sinh tử. Ảnh: facebook Chip So

Cảnh tượng thót tim khi người mẹ bế con nhảy từ đoàn tàu đang chạy Bất chấp đoàn tàu còn đang chạy, người phụ nữ bế con nhỏ bất ngờ nhảy xuống sân ga và gặp tai nạn thót tim.

Theo baoquangnam.vn