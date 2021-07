Rơi ví có hơn 12 triệu đồng, người đàn ông may mắn được CSGT phát hiện, tìm trả

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, tổ công tác thuộc Đội CSGT, Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đã nhặt được chiếc ví rơi bên đường chứa hàng chục triệu đồng, sau đó tìm trả cho người mất.

Chiếc ví rơi bên đường được chiến sỹ CSGT phát hiện.

Ngày 2/7, thông tin từ lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát an toàn giao thông trên địa bàn, tổ công tác của đơn vị đã nhặt được ví tiền và lập tức tìm trả cho người đánh rơi.

Trước đó, khoảng 15h30’ ngày 30/6/2021, tổ công tác thuộc Đội CSGT, Công an huyện Tân Kỳ gồm Thiếu tá Nguyễn Vĩnh Quang, Đội phó; Thượng úy Thái Đắc Tuấn và Vũ Tuấn Anh đang tiến hành tuần tra, kiểm soát tại Km01 +300 đường 534B thuộc xóm Hùng Cường, xã Kỳ Sơn (huyện Tân Kỳ) thì phát hiện chiếc ví bị rơi bên đường nhưng xung quanh không có ai.

Quan kiểm tra, xác định bên trong chiếc ví có chứa số tiền 12.600.000 đồng và một số giấy tờ tùy thân mang tên anh Nguyễn Bá Vinh (SN 1983, trú tại xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương, Nghệ An), tổ công tác đã tìm cách liên hệ với chủ nhân của chiếc ví.

Chiều tối cùng ngày, anh Vinh đã đến trực tiếp Đội CSGT để nhận lại số tài sản đánh rơi nói trên.

Anh Nguyễn Bá Vinh vui mừng nhận lại tài sản đánh rơi.

“Sau khi bị rơi chiếc ví, tôi có quay lại tuyến đường đi qua để tìm nhưng không thấy. Đến 18h cùng ngày thì được các chiến sỹ CSGT liên hệ về việc tôi đánh rơi ví. Tôi và gia đình rất cảm ơn các chiến sỹ CSGT đã liên hệ và trả lại toàn bộ tài sản mà tôi đã đánh rơi”, anh Vinh chia sẻ.

Việt Hòa