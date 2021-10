7 người đi xe máy từ Bình Dương bị lạc đường giữa đêm ở Hà Nội được giúp đỡ

2h sáng, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) tiếp nhận nhóm người từ Bình Dương đi xe máy về quê ở Sơn La bị lạc đường. Suốt 4 ngày rong ruổi dãi nắng dầm mưa vượt hàng nghìn km, cả nhóm đã thấm mệt.

Hành trình hồi hương của những đoàn người lao động xa quê vượt hàng nghìn cây số từ miền Nam trở về các tỉnh miền núi phía Bắc dầm mưa dãi nắng, ngủ nghỉ dọc đường... để lại nhiều cảm xúc trong lòng cộng đồng.

Có những người không may bị đi lạc đường, không kịp theo đoàn hỗ trợ dẫn đường của lực lượng chức năng địa phương.

Ngày 02/10, một nhóm công dân người Mông do anh Phàng A Tủa sinh năm 1990 dẫn đầu đi trên 3 chiếc xe máy từ khu công nghiệp ở tỉnh Bình Dương trở về quê nhà tại Phù Yên, Sơn La.

Nhóm gồm 6 người lớn và 1 trẻ sơ sinh chưa đầy 3 tháng tuổi rong ruổi nhiều ngày với hành trình dự kiến dài khoảng 1.700km. Sau 4 ngày đi được hơn 1500km, nhóm bị lạc đường khi về qua địa bàn huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Vào lúc 2h sáng 06/10, Công an huyện Thạch Thất đã tiếp nhận nhóm anh A Tủa.

Trao đổi với phóng viên Infonet, anh Lê Đình Hùng, Phó đội trưởng Đội tổng hợp Công an huyện Thạch Thất cho biết: "Do phương tiện di chuyển bị hỏng, lại lạc đường trong đêm nên ngay khi tiếp nhận nhóm công dân đi lạc này, Công an huyện Thạch Thất đã bố trí cho nhóm nghỉ qua đêm tại khu nhà tiếp dân tại trụ sở, đồng thời phối hợp với trung tâm y tế huyện tổ chức test nhanh Covid-19 cho công dân, kết quả 100% âm tính.

Ngay trong đêm, Thượng tá Trần Duy Ba, Phó Trưởng Công an huyện trực chỉ huy đã tặng một phần kinh phí giúp đỡ nhóm công dân về quê".

Sáng hôm sau, đội lại tiếp tục hỗ trợ mang xe máy bị hỏng của nhóm đi sửa chữa, hỗ trợ tiền ăn sáng và có một phần quà và kinh phí để động viên tinh thần mọi người lên đường về quê.

Lãnh đạo Công an huyện Thạch Thất trao quà hỗ trợ nhóm người Sơn La bị lạc đường khi đi xe máy từ Bình Dương về quê, bị lạc ở Hà Nội.

Những sự động viên từ vật chất tới tinh thần kịp thời của cán bộ chiến sĩ công an huyện Thạch Thất đã giúp cho hành trình dài trở về quê hương của những lao động xa quê thấy như rút ngắn lại. (Ảnh: Công an huyện Thạch Thất)

Sáng cùng ngày, Thượng tá Trần Khải Hoàn – Trưởng Công an huyện Thạch Thất đã cử một tổ CSGT dẫn đường người dân đến địa phận tỉnh Hòa Bình và bàn giao cho chốt trực của tỉnh tiếp tục hướng dẫn người dân về quê Sơn La theo nguyện vọng.

Công an huyện Thạch Thất tổ chức dẫn đường hỗ trợ người dân về tới địa phận tỉnh Hòa Bình.

Cả nhóm phấn khởi tiếp tục hành trình về Sơn La sau 1 đêm nghỉ tại Thạch Thất.

Lam Giang

Ảnh: NVCC