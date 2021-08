Lỡ dịp vào Nam chống dịch, nam sinh trường y khoa ở Hà Nội 'không ngồi im'

icon

Hạt Kiểm lâm Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa phối hợp với Công an huyện bàn giao 1 cá thể Tê tê Java còn sống, trọng lượng 1kg cho Vườn Quốc gia Pù Mát (Nghệ An). Cá thể Tê tê Java do 2 em học sinh bắt được, mang tới giao nộp.