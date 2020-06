Bộ Công an kêu gọi Bùi Quang Huy ra đầu thú để được hưởng khoan hồng

Bộ Công an đánh giá vụ án liên quan bị can Bùi Quang Huy rất nghiêm trọng nên đã chỉ đạo các lực lượng phải truy bắt bằng được ông chủ Nhật Cường.

Liên quan đến vụ án Nhật Cường, trong chiều 25/6, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang dùng mọi biện pháp truy bắt bị can Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) để xử lý theo pháp luật.

Trung tướng Lương Tam Quang trả lời báo chí về vụ việc

Ngoài ra, Thứ trưởng Bộ Công an cũng nhấn mạnh: “Cơ quan công an vẫn tiếp tục kêu gọi Bùi Quang Huy ra đầu thú để được hưởng khoan hồng”.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang mở rộng thu thập thêm tài liệu để xác minh. Nếu có căn cứ xác định dấu hiệu vi phạm pháp luật, Bộ sẽ khởi tố bổ sung.

Bị can Bùi Quang Huy - Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường hiện đã bỏ trốn.

Trước đó, vào tháng 5/2019, Bộ Công an khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) cùng 8 bị can khác về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, Huy không có mặt tại nơi cư trú nên công an truy nã toàn quốc và truy nã quốc tế đối với bị can này.

Tổng giám đốc Nhật Cường được xác định cầm đầu đường dây buôn lậu có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính để ngoài sổ sách hàng nghìn tỷ đồng doanh thu.

Mở rộng điều tra, đầu tháng 7, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Quang Huy về tội Rửa tiền.

Tân Trường