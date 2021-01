Phẫn nộ chủ xe sửa biển số 'gắp lửa bỏ tay người', CSGT: 'Không bắt quả tang sẽ phạt nguội'

Ngày hôm qua (18/1), trên mạng xã hội chia sẻ thông tin về một chiếc xe ô tô Kia Cerato mang BKS chạy trên đường nhưng chủ xe đã dán sửa chữ số để biến biển kiểm soát 30F-369xx thành 30E- 869xx.

Chiếc xe ô tô dán sửa chữ số để biến hóa biển số thành biển số khác.

Chiều 19/1, trao đổi với PV, một cán bộ Phòng CSGT – Công an TP Hà Nội cho biết: “Biển kiểm soát xe cơ giới (hay còn gọi tắt là biển kiểm soát, biển số xe) là tấm biển gắn trên mỗi xe cơ giới, được cơ quan công an cấp (đối với xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp) khi mua xe mới hoặc chuyển nhượng xe.

Biển số xe có phần số và phần chữ, trên đó còn có hình Quốc huy Việt Nam dập nổi. Thông tin trên biển số xe cho biết: Vùng và địa phương quản lý, các con số cụ thể còn cho biết danh tính người chủ hay đơn vị đã mua nó, thời gian mua nó. Do vậy, biển số xe là công cụ để Nhà nước quản lý phương tiện giao thông.

Việc dùng sơn trắng, băng dính, decan, kẹp giấy trắng, bôi bùn đất, dùng khẩu trang y tế... để che một phần hoặc thay đổi biển số xe là hành vi mà một số người tham gia giao thông thực hiện nhằm trốn tránh các camera ghi hình các hành vi vi phạm để phạt nguội, đó cũng là hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông.

Không chỉ có vậy, nhiều đối tượng còn sử dụng biện pháp này như là thủ đoạn để che giấu tung tích phương tiện khi thực hiện các hành vi tội phạm (trộm, cướp, cướp giật...)".

Về phương án xử lý, vị này thông tin: "Luật giao thông đường bộ năm 2008 quy định: Xe cơ giới khi tham gia giao thông phải đăng ký và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Trường hợp che biển số như trên mạng xã hội chia sẻ, nếu các tổ công tác làm trên địa bàn phát hiện ra thì xử lý luôn, vì hàng ngày vẫn có các tổ tuần tra giám sát (của các đội CSGT) thường xuyên hoạt động theo địa bàn được phân công.

Còn nếu các tổ công tác không trực tiếp phát hiện ra thì sẽ sử dụng camera giám sát để rà soát. Thông tin kết quả sẽ được chuyển cho đội CSGT trên địa bàn xử lý. Trong trường hợp phạt nguội thì cơ quan chức năng sẽ thông báo cho chủ phương tiện đến làm thủ tục giải quyết.

Việc xử lý vi phạm sẽ căn cứ theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ. Cụ thể, phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi điều khiển xe ô tô (bao gồm cả rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo theo) và các loại tương tự xe ô tô không gắn đủ biển số hoặc gắn biển số không đúng vị trí; gắn biển số không rõ chữ, số; gắn biển số bị bẻ cong, bị che lấp, bị hỏng, sơn, dán thêm làm thay đổi chữ, số hoặc thay đổi màu sắc của chữ, số, nền biển.

Đối với xe máy, hành vi này bị Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng".

Tiến Anh