Nghỉ lễ 30/4 xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông, 13 người chết

Đại diện Cục CSGT – Bộ Công an cho biết, trong ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm 13 người chết, bị thương 11 người. So dịp lễ 30/4 năm 2020, giảm 02 vụ. TNGT đường sắt và đường thuỷ không xảy ra.

Vụ tai nạn xảy ra trên đường láng Hòa lạc vào ngày 30/4. (Ảnh: Lê Huyền).

Cụ thể, trong ngày nghỉ lễ 30/4 năm nay, lực lượng CSGT đã phát hiện, xử lý, tiến hành kiểm tra lập biên bản 8.388 trường hợp vi phạm TTATGT, phạt tiền 10 tỷ 669 triệu đồng.

Theo đó, trên lĩnh vực giao thông đường bộ xử lý 8.067 trường hợp, tạm giữ 47 xe ô tô, 1.319 xe mô tô, tước 692 GPLX các loại.

Trong đó, vi phạm nồng độ cồn xử lý 622 trường hợp, sử dụng ma túy 5 trường hợp. Trên lĩnh vực giao thông đường thủy xử lý 229 trường hợp, phạt tiền 522 triệu đồng.

Đặc biệt, Đội TTKSGTĐB cao tốc số 6, Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục CSGT đã tiến hành lập biên bản Trạm thu phí Long Phước, cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đối với hành vi vi phạm không thực hiện đúng quy trình quản lý vận hành theo quy định để số lượng xe ô tô xếp hàng chờ trước trạm thu phí lớn hơn 2km…

Còn theo thông tin từ Trung tâm chỉ huy điều khiển giao thông thuộc Cục CSGT, trong khoảng thời gian từ 08h06’ đến 08h38’ ngày 30/4 tại 1 điểm camera giám sát trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ ghi nhận 91 trường hợp vi phạm, trong đó 49 phương tiện đi vào làn dừng khẩn cấp, 42 phương tiện lái xe không thắt dây an toàn.

Theo đại diện Cục CSGT, sáng 30/4, lưu lượng phương tiện trên các tuyến đường trọng điểm Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, các tuyến cao tốc khá đông, trước tình hình lưu lượng phương tiện khá dày đặc như vậy, phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến cao tốc chen chúc nhau, đi cả sang làn đường khẩn cấp, nhiều trường hợp chủ quan không thắt an toàn theo đúng quy định, không giữ đúng tốc độ khoảng cách an toàn.

Trước đó đã xảy ra nhiều vụ va chạm giao thông do các phương tiện, không giữ đúng tốc độ khoảng cách an toàn khiến tình hình giao thông trở nên phức tạp hơn.

Đại diện Cục CSGT cho biết thêm, thông qua hệ thống giám sát, lưu lượng phương tiện trong ngày 30/4 qua các tuyến Cao tốc (TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương; Long Thành - Dầu Giây; Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Nội Bài-Lào Cai) là 191.011 lượt phương tiện.

Trong đó cao tốc TP Hồ Chí Minh – Trung Lương là 73.837 lượt phương tiện (chiều Hồ Chí Minh đi Tiền Giang: 54.945 lượt; chiều Tiền Giang đi Hồ Chí Minh: 18.892 lượt), cao tốc Long Thành - Dầu Giây là 56.995 lượt phương tiện (chiều Hồ Chí Minh đi Đồng Nai: 41.719 lượt).

Còn chiều Đồng Nai đi Hồ Chí Minh: 15.276 lượt; cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi là 8.689 lượt phương tiện (chiều Đà Nẵng đi Quảng Ngãi: 4.771 lượt; chiều Quảng Ngãi đi Đà Nẵng: 3.918 lượt).

Tiếp đến là cao tốc Nội Bài – Lào Cai là 51.490 lượt phương tiện (chiều Hà Nội đi Lào Cai: 32.271 lượt; chiều Lào Cai đi Hà Nội: 19.219 lượt).

Trên tuyến Quốc lộ 1A (qua Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Ninh Thuận, Bình Thuận) là 113.137 lượt phương tiện, cụ thể: QL1A – Hà Tĩnh: 19.175 lượt phương tiện (chiều Nghệ An đi Quảng Bình: 10.200 lượt; chiều Quảng Bình đi Nghệ An: 8.975 lượt).

Nhưng QL1A – Nghệ An: 21.734 lượt phương tiện (chiều Nghệ An đi Hà Tĩnh: 14.715 lượt; chiều Hà Tĩnh đi Nghệ An: 7.019 lượt); QL1A – Quảng Bình: 12.548 lượt phương tiện (chiều Hà Nội đi Quảng Bình: 7.035 lượt; chiều Quảng Bình đi Hà Nội: 5.513 lượt).

QL1A – Bình Thuận: 17.269 lượt phương tiện (chiều Bình Thuận đi Khánh Hòa: 13.603 lượt; chiều Khánh Hòa đi Bình Thuận: 3.666 lượt); QL1A – Ninh Thuận: 42.411 lượt phương tiện (chiều Ninh Thuận đi Đồng Nai: 24.154 lượt; chiều Đồng Nai đi Ninh Thuận: 18.257 lượt).

Tân Trường