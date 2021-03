Nghệ An: Xe khách tông xe đầu kéo lúc rạng sáng, hàng chục người thương vong

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra vào khoảng 5h sáng 16/3 trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Nghi Thuận (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) khiến 1 người chết, hàng chục người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng.

Sáng 16/3, ông Lê Thanh Hải – Chủ tịch UBND xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) cho biết, trên QL1A qua địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 1 người chết, hàng chục người bị thương.

Theo đó, vào khoảng 5h ngày 16/3, chiếc xe khách mang biển số 36B... (chưa rõ danh tính tài xế) đang lưu thông trên QL1A theo hướng Bắc – Nam, khi đến Km 447+600 đoạn qua xã Nghi Thuận thì bất ngờ đâm vào đuôi xe đầu kéo mang biển kiểm soát 37V-0047, rơ moóc 37R-000.24 bị hỏng đỗ bên đường.

Cú đâm mạnh làm ít nhất 1 người chết trên đường đưa đi cấp cứu, có khoảng 13 – 14 người khác trên xe khách bị thương.

Đầu xe khách biến dạng hoàn toàn. Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, hàng chục hành khách bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An đã điều động đội xe đến hiện trường đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Vụ việc khiến đầu xe khách biến dạng hoàn toàn, nhiều mảnh vỡ tung tóe trên mặt đường, QL1A qua địa bàn cũng bị ùn tắc cục bộ kéo dài.

Lực lượng Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) và Công an huyện Nghi Lộc nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết, phân luồng giao thông.

Hiện, nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Bảo Trâm