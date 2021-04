CSGT Phú Thọ căng mình bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2021

Nhằm phục vụ bảo đảm an ninh trật tự dịp Giỗ Tổ Hùng Vương 2021, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đã huy động 100% quân số, phân chia công tác tại nhiều chốt khác nhau.

Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021 có quy mô cấp quốc gia do UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì tổ chức. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ban tổ chức lễ Giỗ Tổ Hùng Vương đã quyết định năm nay chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội.

Theo sự phân công công tác, Công an tỉnh Phú Thọ đã chủ động xây dựng phương án, huy động lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động dịp Giỗ Tổ Hùng Vương.

Theo ghi nhận của PV, các cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ đã phối hợp với lực lượng tăng cường của các huyện, thị, Cục CSGT tăng cường làm nhiệm vụ.

Thực hiện phương án đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm Tân Sửu, những ngày này, cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an TP Việt Trì tăng cường lực lượng hướng dẫn, điều khiển, phân luồng, duy trì bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên các tuyến đường không để xảy ra ùn tắc.

Năm nay, một số tuyến đường được mở rộng nên phương án đảm bảo ATGT cũng được điều chỉnh phù hợp, phục vụ các phương án đón, dẫn đoàn, hướng dẫn, sắp xếp các phương tiện khi có yêu cầu. Đồng thời, nắm tình hình, phát hiện kịp thời, bắt giữ các đối tượng khi tham gia giao thông vận chuyển, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép…

Từ ngày 12/4 đến ngày 16/4 (ngày 1 đến ngày 8 âm lịch), 100% cán bộ CSGT Công an TP Việt Trì được huy động trực tiếp tham gia giữ gìn ANTT trên địa bàn thành phố và Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương- Lễ hội Đền Hùng, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Phú Thọ cũng là đơn vị chủ công cùng các lực lượng tham gia đảm bảo ANTT. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là vinh dự của những cán bộ công an Đất Tổ.

Trong ngày hôm nay có 640 lượt xe ô tô, 800 lượt xe mô tô đưa đón nhân dân, du khách về tham dự các hoạt động dịp Giỗ Tổ.

Để đảm bảo an toàn giao thông, Công an tỉnh Phú Thọ điều động cả lực lượng nữ ra đường làm nhiệm vụ.

Năm nay, một số tuyến đường được mở rộng nên phương án đảm bảo ATGT cũng được điều chỉnh phù hợp, phục vụ các phương án đón, dẫn đoàn.

Tại khu vực khu di tích Đền Hùng, Công an tỉnh Phú Thọ chia thành nhiều top hướng dẫn, đảm bảo an ninh.

Lực lượng CSGT căng mình làm nhiệm vụ phân luồng giao thông.

Công an tỉnh Phú Thọ đã tổ chức khảo sát, xây dựng phương án về bảo đảm ANTT Chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2021; bảo đảm ANTT, an toàn đoàn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương;

Chủ động phối hợp nắm chắc tình hình từ xa, kịp thời trao đổi thông tin liên quan đến công tác bảo vệ Giỗ Tổ. Phối hợp nắm chắc tình hình, phòng ngừa, ngăn chặn đối tượng hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội hoạt động lưu động, không để đến địa bàn hoạt động phạm tội.

Ngoài ra, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng trên địa bàn, tăng cường tuần tra vũ trang, trinh sát phòng chống tội phạm, trọng tâm là Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, địa bàn thành phố Việt Trì, huyện Phù Ninh, Lâm Thao; Tuyên truyền, hướng dẫn người dân, du khách nâng cao ý thức cảnh giác, tự bảo vệ tài sản cá nhân, tố giác tội phạm, nhất là tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp, móc túi, phòng chống dịch bệnh Covid-19...

Tăng cường quản lý, kiểm tra lưu trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT, phòng chống cháy nổ, phòng chống cháy rừng; Bố trí lực lượng phân luồng, hướng dẫn giao thông; duy trì, bảo đảm TTATGT trên tuyến và tại các chốt, tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về trật tự ATGT... Trong ngày đã lập biên bản 60 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, phạt tiền 27,4 triệu đồng; tạm giữ 06 mô tô; tước GPLX 01 trường hợp.

