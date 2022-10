“Các chuyên gia đã tính toán doanh số bán thiết bị trên các chợ lớn tăng bao nhiêu sau khi bắt đầu huy động một phần ở Nga. Theo đó, doanh số bán giày quân đội và áo chống đạn trên các chợ tăng 2,5 lần trong một tuần. Đây là mức tăng doanh số bán hàng lớn nhất được ghi nhận trên Ozon”, Sellematics cho biết.

Doanh số bán giày quân đội và áo chống đạn tăng vọt ở Nga. (Ảnh: RIA)

Ngoài ra, theo nguồn tin trên, trong tuần từ ngày 21-28/9, số lượng Balaclava (mũ bảo hiểm balaclava hoặc mặt nạ trượt tuyết) bán ra tăng gấp 3,6 lần so với một tuần trước đó. Tổng số sản phẩm bán ra là 17 nghìn chiếc. Wildberries - nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất của Nga đã bán được 28 nghìn Balaclava so với cùng kỳ, tức là gấp 1,8 lần so với một tuần trước đó. Doanh số bán giày chiến đấu cũng tăng 3,3 lần trên Ozon (một nhà bán lẻ trực tuyến hàng đầu ở Nga) và 2,5 lần trên Wildberries.

Cũng trong tuần sau khi Tổng thống Putin tuyên bố huy động một phần lực lượng dự bị, nhu cầu về áo chống đạn tăng cao. Ozon đã bán được 1.330 chiếc từ ngày 21-28/9, tăng 3,2 lần so với một tuần trước đó, trong khi Wildberries bán được 540 áo chống đạn, tăng 2,1 lần so với ngày 13-20/9.

Tại Wildberries, số lượng túi ngủ bán ra lên tới 3.000 chiếc, tăng 2,2 lần, trong khi tại Ozon, doanh số bán cùng kỳ thì ngược lại, giảm 1,2 lần.

“Nhu cầu về thiết bị tăng trên tất cả các thị trường ngay sau khi công bố huy động một phần. Do đó, giá trung bình cho tất cả các sản phẩm tăng khoảng 1,2 lần, đối với một số chủng loại hàng hóa đặc biệt thì mức tăng gấp nhiều. Tôi không cho rằng điều này là do sự đầu cơ về nhu cầu cao, đó chỉ là những sản phẩm rẻ nhất trên thị trường thường được bán hết trong những ngày đầu tiên”, Daria Tkachenko, Giám đốc điều hành của Sellematics cho hay.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo ông đã ký sắc lệnh về động viên một phần quân đội, bắt đầu từ ngày 21/9.

Nhà lãnh đạo Nga chỉ rõ rằng lệnh động viên một phần sẽ liên quan tới nhân viên các cơ quan thực thi pháp luật, những công dân đang trong diện dự bị cũng như các cựu quân nhân.

Những người được gọi nhập ngũ sẽ trải qua khóa huấn luyện quân sự bổ sung và phải qua bài sát hạch cuối kỳ, có tính đến kinh nghiệm của một hoạt động quân sự đặc biệt, trước khi được gửi đến các đơn vị.

Tổng thống Putin tuyên bố, Nga sẵn sàng sử dụng mọi phương tiện hiện có để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và người dân của mình.

Đồng thời, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết trong đợt động viên một phần này sẽ có 300.000 người được gọi nhập ngũ.

Liên quan đến lệnh động viên, ông Shoigu cho biết 300.000 quân dự bị sẽ được gọi nhập ngũ, chiếm 1% nguồn lực có thể huy động: chúng tôi có gần 25 triệu những người đã phục viên và có chuyên môn quân sự. Như vậy, huy động một phần là 1% hoặc hơn một chút. Đặc biệt, ông Shoigu nhấn mạnh “tuyệt đối không động viên sinh viên nhập ngũ”.

Thanh Bình (lược dịch)