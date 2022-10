Câu nói 'đói quá, tôi có thể ăn một con ngựa', là một câu nói hoàn toàn chính xác với một con trăn Miến Điện trưởng thành.

Từ lâu, người ta vẫn cho rằng kích thước đầu và cơ thể to lớn của trăn Miến Điện giúp nó có thể nuốt chủng những con mồi to lớn như hươu , nai , dê và thậm chí cả cá sấu.

Tuy nhiên, theo một nghiên cứu mới đây, không chỉ kích thước to lớn của trăn quyết định thực đơn hàng ngày của nó. Điều quan trọng hơn cả chính là kích thước miệng, độ rộng miệng khi há thật to và tất cả nhờ vào lớp da siêu co giãn giữa hai hàm.

Các nhà khoa học đã kiểm tra 43 con trăn Miến Điện trưởng thành. Nhóm nghiên cứu đã đo miệng của chúng bằng cách sử dụng các vật thể bằng nhựa in 3D với kích thước tăng dần, họ ghi lại số đo rộng nhất mà miệng mỗi con trăn có thể há được.

Bruce Jayne, giáo sư khoa học sinh học tại Đại học Cincinnati và là tác giả chính của nghiên cứu cho biết: "Bộ hàm của trăn rất linh hoạt, lớp da siêu co giãn giữa hai hàm".

Trước khi nuốt chửng con mồi, trăn sử dụng đoạn mô liên kết co giãn nối hàm dưới với hộp sọ. Cấu trúc xương ở phía trước miệng cũng hỗ trợ nó trong việc ăn uống. Đặc biệt là lớp da cực kỳ co giãn xung quanh hàm giúp miệng của trăn kéo dài hơn xung quanh con mồi.

Trăn Miến Điện có kích thước rất lớn, có khi dài tới 5 mét. Nhưng không giống như rắn hổ mang hay rắn đuôi chuông, trăn Miến Điện không độc. Sinh vật to lớn không giết con mồi bằng vết cắn mà bằng cách bóp nghẹt, cuộn người xung quanh nạn nhân và siết chặt các cơ trước khi nuốt chửng.

Môi trường sống tự nhiên của trăn Miến Điện hoang dã ở Đông Nam Á đang ngày càng co hẹp. Tại Mỹ, trăn Miến Điện là một loài xấm lấn, chúng tiêu diệt các loài bản địa và làm rối loạn hệ sinh thái bằng cách ăn gần như tất cả mọi thứ trong tầm mắt.

Theo các chuyên gia, Công viên quốc gia Everglades ở Nam Florida từng có nhiều hươu, nai, chuột túi, thú có túi và cáo. Nhưng trong những năm gần đây, ngày càng ít loài động vật này xuất hiện trong khu vực. Một phần nguyên nhân là do trăn Miến Điện. Hàng năm công viên tổ chức sự kiện 'Thử thách trăn Florida' thu hút hàng trăm thợ săn chuyên nghiệp đến Everglades để bắt, loại bỏ các loài bò sát to lớn này.

Hoàng Dung (lược dịch)