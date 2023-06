Đầu tháng 6, giá xe Honda Vision ngược dòng tăng chênh trở lại

Đầu tháng 6, trong khi nhiều mẫu xe máy được giảm giá và khuyến mại thì Honda Vision bất ngờ tăng giá trở lại.

Theo khảo sát tại một HEAD Honda ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Honda Vision 2023 phiên bản tiêu chuẩn hiện đang được bán ra với giá 39 triệu đồng, chênh đến hơn 7 triệu đồng so với giá niêm yết (31,69 triệu đồng).

Bản cao cấp đang được các đại lý chào giá 41 triệu đồng, tăng 1 triệu so với tháng trước và chênh đến gần 8 triệu đồng so với niêm yết hãng hiện đang là 33,39 triệu. Tương tự, bản đặc biệt cũng có giá đến 42,5 triệu đồng, cao hơn đến hơn 8 triệu so với giá đề xuất (34,79 triệu đồng).

Đặc biệt, Honda Vision bản thể thao hiện đang có mức giá lên tới 46,5 triệu đồng, chênh gần 10 triệu đồng so với giá niêm yết (37,09 triệu đồng).

Giá xe Honda Vision hiện đang bị bán chênh giá tại các đại lý Honda.

Tại một HEAD khác ở Đông Anh, Hà Nội, Vision bản đặc biệt có giá thực tế tầm 42 triệu đồng, chênh cao hơn giá đề xuất gần 7,5 triệu đồng, còn Vision bản thể thao có giá dao động từ 45-45,5 triệu đồng, chênh lệch với giá đề xuất hơn 8 triệu đồng.

Lý giải về nguyên nhân khiến giá xe Honda Vision 2023 tăng mạnh trở lại, các đại lý cho biết, do giá nguyên vật liệu, linh kiện phụ tùng bị đẩy lên cao. Cùng với đó, lượng xe Honda Vision về các đại lý ít hơn tháng trước, trong khi mẫu xe này vẫn đang được phần lớn người tiêu dùng yêu thích, lựa chọn.

Honda Vision là mẫu xe tay ga phổ thông được ưa chuộng trên thị trường nhờ sở hữu thiết kế thanh lịch, nhỏ gọn. Sức mạnh của Honda Vision được cung cấp bởi động cơ eSP thông minh thế hệ mới với dung tích 110cc, làm mát bằng không khí. Xe sản sinh công suất 8,8 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,23 Nm tại 5.500 vòng/phút.

Theo số liệu báo cáo mới nhất từ Honda, trong tháng 4/2023, Honda Việt Nam bán được 208.116 xe máy, tăng 33,1% so với tháng 3 và tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, Vision tiếp tục là xe bán được nhiều nhất trong dải sản phẩm xe tay ga của hãng.

Y Nhụy