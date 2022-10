Mưa như trút nước, đường phố Đà Nẵng biến thành sông, hàng loạt xe chết máy

Theo ghi nhận của PV Infonet, tại đường Nguyễn Văn Linh, Hàm Nghi, Tản Đà, Văn Cao, Quang Trung… có nơi nước ngập sâu 50-60cm.

Mưa như trút khiến hàng loạt tuyến đường ở Đà Nẵng ngập sâu trong nước, hàng loạt xe chết máy phải dắt bộ

Đặc biệt nước lên nhanh đúng giờ tan tầm khiến các phương tiện đi qua những khu vực này gặp nhiều khó khăn, hàng loạt xe bị chết máy, người dân phải dắt bộ. Nhiều người hết giờ làm nhưng không thể trở về nhà.

Anh Nguyễn Thanh Hải (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) chia sẻ, khoảng 16h chiều nước bắt đầu lên nhanh, chỉ trong vòng 20 phút cả tuyến đường Hàm Nghi, Văn Cao ngập sâu.

“Tôi xin nghỉ làm về sớm đến trường đón con nhưng không thể đi về nhà được, dù trường cách nhà không xa. Toàn bộ khu vực xung quanh nơi ở đều bị ngập sâu. Cuối cùng tôi đành tìm cách lái xe ô tô quay về cơ quan, sau đó bế con từ cơ quan đi bộ về”, anh Hải cho hay.

Video ghi lại hình ảnh đường phố Đà Nẵng ngập lụt chiều tối 14/10, trước khi cơn bão số 5 đổ bộ.

Đường Hàm Nghi mênh mông nước, nước ngập cả vỉa hè

Xe chết máy, người dân vất vả dắt bộ giữa lúc mưa to, gió lạnh

Nước ngập sâu đúng giờ tan tầm khiến nhiều người phải để xe lại, đi bộ để về nhà

Người dân mò mẫm đi trên vỉa hè

Nhiều nơi nước ngập sâu 50-60cm

Dù đã được cảnh báo nhưng nhiều người không kịp di chuyển phương tiện đến nơi cao ráo, an toàn

Mặc dù đã tan làm nhưng nhiều người không thể trở về nhà vì hàng loạt tuyến đường ngập sâu, đành phải đứng trên vỉa hè chờ mưa ngớt, nước rút.

Từ chiều 14/10, nhiều khu vực ở Đà Nẵng đã bị mất điện

Dự báo Đà Nẵng sẽ tiếp tục có mưa to đến ngày 16/10

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, lúc 16h chiều nay 14/10, bão Sơn Ca (cơn bão số 5) mạnh cấp 8, giật cấp 10, đang cách Đà Nẵng- Quảng Ngãi khoảng 210 km về phía Đông Đông Nam.

Do ảnh hưởng của bão Sơn Ca (bão số 5), ở khu vực từ Quảng Trị đến Phú Yên và phía bắc Tây Nguyên đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to như Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 252mm, phường Thọ Quang (Đà Nẵng) 192mm, Tân Hiệp (Quảng Nam) 167mm, Bình Thuận (Quảng Ngãi) 163mm…

Dự báo trong 12 giờ tới, bão Sơn Ca di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 - 15km và có khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới giữ nguyên tốc độ hướng di chuyển và đi vào đất liền các tỉnh thành Đà Nẵng - Quảng Ngãi và suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Tổng lượng mưa tích lũy cả đợt tính từ chiều tối ngày 14 đến hết ngày 16/10, ở Quảng Bình 100 - 200mm, có nơi trên 250mm. Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam 200 - 400mm, có nơi trên 500mm. Quảng Ngãi 70 - 120mm, có nơi trên 150mm...

Diệu Thuỳ