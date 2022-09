Cuộc đời huyền bí của Hans Holzer - thợ săn ma đầu tiên của Mỹ

Ngày nay, có vô số bộ phim tài liệu và chương trình truyền hình về việc khám phá những ngôi nhà ma ám trên khắp thế giới. Vì điều đó, chúng ta có thể cảm ơn Hans Holzer, người đàn ông thường được gọi là “thợ săn ma đầu tiên của nước Mỹ”.

Hans Holzer ngày nay được nhớ đến như là “Cha đẻ của điều huyền bí”.

Holzer là một nhà cận tâm lý học, và ông đã dành cả đời để nghiên cứu những hiện tượng không thể giải thích được như thần giao cách cảm, thôi miên và những điều huyền bí. Hans Holzer đã dạy các khóa học về chủ đề này tại Học viện Công nghệ New York (Mỹ), nhưng niềm đam mê thực sự của ông là đi khắp thế giới để điều tra các tuyên bố về các thực thể ma quái.

Có lẽ công việc nổi tiếng nhất của ông là cuộc điều tra về ngôi nhà Long Island đã truyền cảm hứng cho The Amityville Horror. Holzer được cho là đã liên lạc với linh hồn của một tù trưởng người Mỹ bản địa, người này giải thích rằng ngôi nhà bị nguyền rủa.

Holzer qua đời vào năm 2009, nhưng ông đã để lại một di sản kỳ lạ vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho những thợ săn ma nghiệp dư và các chuyên gia huyền bí cho đến ngày nay.

Hans Holzer sinh ra ở Vienna, Áo vào ngày 26/1/1920, và sự quan tâm của ông đối với những điều huyền bí bắt đầu ngay sau đó. Khi ông còn học mẫu giáo, giáo viên của Hans Holzer gửi về nhà một bức thư nói rằng ông đang khiến những đứa trẻ khác sợ hãi bằng những câu chuyện về ma và tiên mà ông đã học được từ người chú của mình.

Tuy nhiên, phải đến tuổi thiếu niên, Holzer mới thực sự bắt đầu coi trọng việc nghiên cứu về ma. Theo cuốn sách Ghost Hunter xuất bản năm 1963 , niềm đam mê của ông đối với những điều huyền bí đã lớn lên khi ông đọc cuốn sách có tên Huyền bí trong thời đại hiện đại này của Tiến sĩ TK Oesterreich, giáo sư tại Đại học Tübingen ở Đức.

Theo New York Times, Holzer đăng ký học tại Đại học Vienna trong một thời gian ngắn vào những năm 1930, nơi ông nghiên cứu lịch sử, khảo cổ học và thuyết số học. Tuy nhiên, ngay trước khi Đức Quốc xã chiếm Áo vào năm 1938, ông và gia đình của mình đã chạy trốn đến New York.

Hans Holzer tạo dáng với cuốn sách đầu tiên của mình, Ghost Hunter, được xuất bản năm 1963.

Tại đây, Holzer bắt đầu học tiếng Nhật tại Đại học Columbia trước khi lấy bằng thạc sĩ về tôn giáo so sánh và bằng tiến sĩ về cận tâm lý học tại Đại học Khoa học Ứng dụng London. Sau khi học xong, Holzer bắt đầu giảng dạy tại Học viện Công nghệ New York.

Vào đầu những năm 1960, Holzer đã bắt đầu điều tra những vụ ám ảnh được báo cáo ở khu vực Thành phố New York. Ông đã xuất bản Ghost Hunter, cuốn sách đầu tiên trong số 140 cuốn sách mà ông sẽ tiếp tục viết, vào năm 1963. Trong đó, ông ghi lại những nghiên cứu điển hình ban đầu đó và chẳng bao lâu ông đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới về những điều huyền bí.

Trong cuốn sách Ghosts: True Encounters with the World Beyond năm 1997 của mình, Hans Holzer đã định nghĩa ma là “ký ức cảm xúc còn sót lại của một người đã chết một cách đau thương, và thường là bi thảm, nhưng không biết về cái chết của anh ta”.

Ông tiếp tục giải thích rằng các hồn ma “không muốn chia tay với thế giới vật chất”, vì vậy chúng “tiếp tục ở lại chính nơi mà bi kịch hoặc tình cảm gắn bó của chúng đã tồn tại trước khi chết”.

Hành động theo những giả định này, Holzer thường làm việc với các phương tiện truyền thông trong nỗ lực giao tiếp với những linh hồn bị tổn thương bị bỏ lại phía sau. Trong vụ án nổi tiếng nhất của mình, Holzer đã hợp tác với Ethel Johnson-Meyers để điều tra ngôi nhà nơi Ronald DeFeo Jr đã sát hại cha mẹ và 4 anh chị em của mình trong vụ giết người ở Amityville năm 1974.

Gia đình chuyển đến ngôi nhà được gọi là Amityville Horror sau thảm kịch cho biết họ đã nghe thấy những giọng nói quái gở, ngửi thấy mùi lạ và tìm thấy chất nhờn kỳ lạ rỉ ra từ tường và thảm. Họ chuyển đi chỉ sau 28 ngày, và vào năm 1977, Holzer bước vào dinh thự để tự mình trải nghiệm những hiện tượng ớn lạnh.

Ngôi nhà ở Long Island nơi Ronald DeFeo Jr đã giết gia đình mình và là nguồn cảm hứng cho The Amityville Horror.

Holzer và Johnson-Meyers báo cáo đã liên lạc với một tù trưởng người Mỹ bản địa Shinnecock, người nói với họ rằng ngôi nhà được xây trên một khu đất chôn cất linh thiêng và một linh hồn giận dữ đã chiếm hữu DeFeo để giết gia đình anh ta. Và sau đó, khi nghiên cứu những bức ảnh anh chụp về ngôi nhà, Holzer nhận thấy những quầng sáng kỳ lạ bao quanh các lỗ đạn từ khẩu súng của DeFeo trên tường.

Cuộc điều tra của Holzer về ngôi nhà đang gây tranh cãi, vì các nhà sử học khẳng định rằng người Shinnecock thậm chí không sống ở Amityville. Tuy nhiên, ông đã xuất bản một số cuốn sách về trải nghiệm của mình, trong đó có cuốn sách truyền cảm hứng cho bộ phim Amityville II: The Possession.

Mặc dù ngày nay Hans Holzer vẫn được mọi người nhớ đến như một thợ săn ma nguyên bản, nhưng ông đã tự gọi mình là “một nhà điều tra khoa học về những điều huyền bí”. Ông không thích thuật ngữ "siêu nhiên", vì nó ngụ ý rằng các hiện tượng mà ông nghiên cứu nằm ngoài khoa học.

Vào tháng 4/2009, ở tuổi 89, ông đã qua "bờ vực bên kia" - một cụm từ mà ông đặt ra theo The Sydney Morning Herald . Nhưng ông đã để lại một di sản lớn hơn cả cuộc đời.

Đáng chú ý nhất, có lẽ, là ấn tượng mà Holzer vô tình để lại trong văn hóa đại chúng. Dan Aykroyd, nhà văn và ngôi sao của bộ phim Ghostbusters năm 1984, cho biết Holzer là nguồn cảm hứng của anh cho bộ phim ăn khách. Anh nói với Daily Mail vào năm 2013, “Tôi bị ám ảnh bởi Hans Holzer, thợ săn ma vĩ đại nhất từ ​​trước đến nay. Đó là khi ý tưởng về bộ phim Ghostbusters của tôi ra đời”.

Holzer cũng sống nhờ con gái của mình, Alexandra Holzer, người mang theo di sản của cha mình cho đến ngày nay và đã khởi động một chương trình điều tra huyền bí của Kênh Du lịch có tên The Holzer Files.

Ngày nay, cuộc đời của Hans Holzer cũng như những công trình nghiên cứu của ông vẫn còn là bí ẩn, huyền bí, tạo cảm hứng cho nhiều nhà làm phim.

Hạ Thảo (lược dịch)