Lục địa thứ tám 'Zealandia' phát hiện vào năm 1642 nhưng mãi đến năm 2017 nhóm các nhà địa chất mới tìm thấy.

Khoảng thế kỷ 17, Abel Tasman, một thủy thủ người Hà Lan thông báo rằng chắc chắn có một lục địa rộng lớn tồn tại ở Nam bán cầu.

Tìm thấy lục địa mất tích sau 375 năm?

Tự tin vào niềm tin của mình, ngày 14/8/1642, Abel Tasman rời Jakarta, Indonesia thực hiện sứ mệnh cố gắng tìm kiếm khu vực xung quanh.

Cuối cùng, Abel Tasman đã đặt chân đến một đảo nam New Zealand. Lúc đầu, mọi việc diễn ra không quá suôn sẻ vì lần đầu tiên ông chạm trán với người Maori địa phương. Họ đã đâm vào một chiếc thuyền nhỏ giữa hai tàu Hà Lan. Sự việc khiến 4 người đã mất mạng. Sau này, Tasman gọi địa điểm này là Vịnh Moordenaers. Nhưng sau đó không còn ai tìm kiếm hay đặt chân đến vùng đất mới này.

Cho đến năm 2017, một nhóm các nhà địa chất mới thông báo rằng họ đã phát hiện ra Zealandia. Các báo cáo cho thấy lục địa này có kích thước gấp sáu lần Madagascar, trở thành lục địa nhỏ nhất và trẻ nhất trên thế giới.

94% Zealandia nằm dưới nước ở Thái Bình Dương, chỉ có một số các hòn đảo nhô ra ngoài, bao gồm các đảo New Caledonia, Nam New Zealand và Bắc New Zealand. Vì phần lớn diện tích của Zealandia bị ngập nước nên việc xác định tuổi của lục địa và lập bản đồ là rất khó. Ước tính, lục địa có diện tích rộng bằng một nửa Australia.

Andy Tulloch, nhà địa chất học tại Viện nghiên cứu New Zealand Crown, thuộc nhóm đã tìm ra Zealandia cho biết: "Đây là ví dụ về việc một thứ rất rõ ràng những phải mất một thời gian dài mới khám phá ra".

Hiện tại, các nhà khoa học vẫn đang nỗ lực khai thác thêm thông tin về Zealandia. Gerald Dickens, đồng trưởng nhóm khoa học từ Đại học Rice, Houston cho biết: "Đã có hơn 8.000 mẫu vật được nghiên cứu và vài trăm loài hóa thạch đã được xác định. Nghiên cứu các sinh vật sống ở vùng biển nông ấm áp, phấn hoa từ thực vật trên cạn cho thấy địa lý và khí hậu của Zealandia trước đây rất khác biệt".

Trong khi vẫn còn một số vấn đề gây tranh cãi, nhóm nghiên cứu cho rằng vùng đất nằm phía dưới New Zealand này đáp ứng đủ 4 tiêu chuẩn để được coi là một lục địa bao gồm nhô lên so với khu vực xung quanh, có địa chất đặc biệt, là một vùng được định hình rõ ràng, có lớp vỏ dày hơn đáy đại dương thông thường.

Hoàng Dung (lược dịch)