Nilanshi Patel, chủ nhân danh hiệu thiếu nữ có tóc dài nhất thế giới, quyết định cắt ngắn và gửi phần tóc này tới Bảo tàng ở Mỹ để trưng bày.

Nilanshi Patel, 19 tuổi, sống ở Modasa, bang Gujarat, lần đầu tiên lập kỷ lục Guiness thiếu nữ có mái tóc dài nhất thế giới năm 16 tuổi. Vào thời gian đó, cô gái sở hữu mái tóc dài khoảng 1,7 mét.

Đến năm 2020, vài ngày trước khi sinh nhật tuổi 18, Nilanshi Patel lại một lần nữa phá kỷ lục của chính mình khi mái tóc dài 2 mét.

Thiếu nữ Ấn Độ quyết định không bao giờ cắt tóc khi mới chỉ 6 tuổi sau một lần trải nghiệm tồi tệ ở của hàng làm tóc. Nilanshi Patel cho biết: "Tôi đã cắt bỏ mái tóc của mình năm 6 tuổi. Từ đó trở đi tôi không bao giờ cắt tóc nữa".

Cô gái trẻ tự hào miêu tả mái tóc dài của bản thân như một lá bùa may mắn cho chính cô vậy. Kaminiben, mẹ của cô, là người đã khuyến khích Nilanshi tiếp tục nuôi tóc và phá kỷ lục thế giới.

Tuy nhiên, sau 12 năm nuôi dưỡng tóc dài, với 2 lần lập kỷ lục thế giới, Nilanshi Patel đã đưa ra quyết định khó khăn đó là cắt bỏ mái tóc dài 2 mét.

Nữ kỷ lục gia Ấn Độ cắt bỏ mái tóc dài nhất thế giới

Nilanshi Patel chia sẻ rằng: "Mái tóc dài đã giúp tôi có nhiều thứ, nhờ kỷ lục đó mà tôi được mọi người gọi là "Rapunzel đời thực". Đã đến lúc tôi phải trả ơn mái tóc".

Trước khi màn cắt tóc diễn ra, Nilanshi đã hôn tạm biệt mái tóc và làm dấu bắt chéo ngón tay để cầu may. Đó là một quá trình căng thẳng, xúc động đối với Nilanshi, vì từ nhiều năm nay mái tóc đã trở thành một phần biểu tượng gắn liền với hình ảnh của cô gái.

Chỉ sau vài phút ngắn ngủi, Nilanshi xuất hiện với diện mạo mới là một mái tóc ngắn chạm cổ. Mọi người đã bịt mắt và dẫn cô đến một chiếc gương để Nilanshi tự khám phá diện mạo mới của bản thân.

Nilanshi nói: "Ôi trời thật đẹp! Thật tuyệt vời. Tôi giống như một nàng công chúa nhỏ vậy".

Với mái tóc dài kỷ lục trong tay cô gái 19 tuổi đang cân nhắc giữa ba lựa chọn khó khăn. Nilanshi Patel sẽ bán đấu giá mái tóc hoặc quyên góp cho một tổ chức từ thiện hoặc tặng cho viện bảo tàng.

Ban đầu, cô gái tính đến việc hiến tặng mái tóc của mình để làm tóc giả cho các em nhỏ bị ung thư. Trong khi đó, mẹ Nilanshi Patel khuyên rằng hãy trưng bày để truyền cảm hứng cho những người khác.

Bà Kaminiben Patel, mẹ của Nilanshi Patel, người cũng có một mái tóc khá dài, chia sẻ rằng bà sẽ dành tặng mái tóc của mình cho chương trình làm tóc giả của trẻ ung thư nếu con gái cắt tóc và trưng bày ở bảo tàng.

Sau khi cắt, phần tóc của Nilanshi Patel được buộc thành một chùm nặng tổng cộng 266 gram.

Cô nói: "Tôi yêu kiểu tóc mới. Tôi sẽ gửi mái tóc của mình đến bảo tàng Mỹ, nơi mọi người sẽ nhìn thấy và được truyền cảm hứng từ mái tóc của tôi. Tôi thực sự rất hạnh phúc và tự hào. Hôm nay là một khởi đầu mới và tôi hy vọng bản thân sẽ phá nhiều kỷ lục nữa trong tương lai".

Hiện tại, mái tóc dài của Patel sắp được trưng bày ở Bảo tàng 'Ripley's Believe It or Not' ở Los Angeles và sau đó sẽ chuyển sang Bảo tàng Hollywood về các Kỷ lục Guiness thế giới cũng tại thành phố này.

