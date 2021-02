Lần hiếm hoi tuyết rơi trắng xóa trên đỉnh Đền Parthenon Hy Lạp

Parthenon là một ngôi đền thờ thần Athena, được xây dựng vào thế kỷ 5 trước Công nguyên ở thành cổ Acropolis. Đây là công trình xây dựng nổi tiếng nhất còn lại của Hy Lạp cổ đại, được ca ngợi là thành tựu của kiến trúc Hy Lạp.

Thời tiết bất thường gây ra những trận tuyết lớn tạo ra khung cảnh ngoạn mục ở đây, biến địa điểm mang tính biểu tượng ở Athens thành cảnh tượng trong kỳ nghỉ lễ mùa đông lạnh giá.

Hình ảnh chụp từ trên cao xuống cho thấy khu phức hợp nằm trên một ngọn đồi kiên cố phía trên Athens. Ngôi Đền Parthenon tọa lại giữa nền tuyết trắng xóa, Erechtheum - ngôi đền dành riêng cho các vị thần Athena và Poseido, nhỏ hơn nhưng vẫn có thể trông thấy được.

Tuyết trắng xóa và cảnh tượng hiếm gặp ở Athens nhưng thời gian gần đây phần lớn vùng châu Âu đang phải trải qua đợt thời tiết lạnh giá bất thường. Những người công nhân làm việc tại tháp Eiffel, Pháp phải dùng đến những chiếc đèn hàn lớn để làm tan băng giá đóng trên tượng đài. Những trận bão tuyết lớn cũng tấn công Anh, phần lớn Đông Âu.

Người đứng đầu Cơ quan Khí tượng Quốc gia Hy Lạp Theodoros Kolydas cho biết đợt tuyết rơi mới nhất là dữ dội nhất về cường độ và khối lượng trong vòng 12 năm qua.

Do tuyết rơi dày đặc, tại Athens, một số cư dân đã phải đối mặt với tình trạng mất điện, các phương tiện giao thông công cộng ngừng hoạt động. Nhưng một số hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy người dân địa phương hào hứng leo lên những đỉnh đồi để chơi trò trượt tuyết.

Tuyết trên Acropolis chắc chắn sẽ tan nhanh chóng. Nhiệt độ ở Athens dự báo sẽ đạt 3 độ C và tăng lên 15 độ C vào cuối tuần. Trong khi đó, nhiệt độ tháng 2 ở Athens đã đạt mức cao nhất là khoảng 14 độ C và mức thấp nhất vào khoảng 6 độ C.

Đền Parthenon, cùng với các công trình khác ở Acropolis, là một trong những địa điểm khảo cổ học có nhiều khách du lịch đến tham quan nhất.

Kiểu vẽ tranh bằng rượu vang 'đỉnh của đỉnh' Nghệ sĩ trẻ người Serbia sáng tạo ra những bức tranh tuyệt đẹp bằng cách sử dụng nhiều loại rượu khác nhau thay vì dùng sơn dầu, màu nước hoặc màu acrylic.

Hoàng Dung (lược dịch)