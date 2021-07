Kinh hoàng cảnh người đàn ông bị voi giẫm đạp đến chết

Parveen Kaswan, làm việc tại Cục lâm nghiệp Ấn Độ chia sẻ khoảnh khắc kinh hoàng về vụ việc diễn ra bên ngoài khu bảo tồn rừng tại trang trại chè Morongi.

Một người đàn ông thiệt mạng sau khi bị đàn voi tấn công. Vụ việc xảy ra ở bang Assam, nơi có số lượng voi hoang dã cao thứ hai ở Ấn Độ.

Parveen Kaswan chia sẻ: "Đám đông khiêu khích đàn voi, một người đã thiệt mạng, thật không biết đổ lỗi cho ai".

Đám đông người trêu đùa, khiêu khích đàn voi băng qua đường

Cơ quan quản lý rừng xác định người thiệt mạng là ông Pachkal Mura, 45 tuổi. Vụ việc xảy ra vào khoảng 5 giờ chiều khi một đàn voi gồm nhiều con với kích thước khác nhau băng qua đường quốc lộ. Phương tiện qua đường bấm còi inh ỏi, đám đông người khiêu khích đàn voi khiến chúng bị kích động và tức giận.

Một con voi trưởng thành to lớn tách ra khỏi đàn truy đuổi tấn công đám đông. Một người đàn ông trượt chân ngã, không may cho ông khi con voi to khổng lồ nhìn thấy và lao tới giẫm trúng người.

Pachkal Mura đã được đưa đến bệnh viện sau đó nhưng do vết thương quá nặng nên ông không qua khỏi.

Video Parveen Kaswan chia sẻ nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Nhiều người dùng mạng xã hội Twitter đổ lỗi cho đám đông, hành động khiêu khích của họ khiến cho tinh thần đàn voi kích động, trầm trọng hơn. 'Chỉ trách con người đã làm xáo trộn môi trường sống của chúng', 'Có thể xây dựng các ngã tư dành cho động vật, cầu vượt, đường hầm sẽ tốt hơn' ...

Theo số liệu thống kê, có hơn 500 người chết mỗi năm do xung đột với voi. Vùng Assam ở Ấn Độ có hơn một phần năm tổng số voi của đất nước. Đây cũng là một trong những bang có số người thiệt mạng sau khi chạm trán với voi cao nhất.

Vào ngày 14/7, chính quyền Assam đã thông báo có khoảng 812 người chết do xung đột với voi trên toàn bang trong 10 năm qua.

Nguyên nhân của điều này một phần là do môi trường sống của voi quá gần với các làng mạc và thị trấn ở Ấn Độ. Điều này tạo cơ hội cho các cuộc chạm trán, xung đột có thể phát sinh khi voi di cư hoặc kiếm ăn.

Tuần trước, một người đàn ông 71 tuổi bị một con voi hoang dã giẫm chết tại Durgabari, Assam. Hồi đầu tháng, cảnh sát cũng bắt giữ một con voi cái vì gây ra cái chết cho cậu bé 14 tuổi ở Assam.

Hồi tháng 5, các quan chức lâm nghiệp Ấn Độ mở cuộc điều tra ở Assam về cái chết bí ẩn của 18 con voi hoang dã châu Á. Người dân địa phương nghi ngờ nguyên nhân là do một vụ sét đánh lớn.

Hoàng Dung (lược dịch)