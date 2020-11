Vẻ đẹp những địa điểm mang tính biểu tượng nhìn từ trên cao

Bằng cách này hay cách khác, hầu hết mọi người đã nhìn thấy những địa danh mang tính biểu tượng ở nhiều quốc gia khác nhau qua hình ảnh hoặc trong những chuyến du lịch đến các địa danh nổi tiếng.

Nhiều kiến trúc sư đã dành hàng trăm giờ hoàn thiện thiết kế để khách du lịch khắp nơi có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp dù ở góc độ nào.

Mới đây, một nhóm các nhiếp ảnh gia trong dự án Budget Direct đã ghi lại vẻ đẹp của các địa danh nổi tiếng khi nhìn từ trên cao xuống.

1.Nhà hát Opera Sydney, (Sydney, Australia)

Tọa lạc trên diện tích 1,8 ha đất, nhà hát có kiến trúc độc đáo hình con sò hay những cánh buồm no gió ra khơi. Là một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu nhất thế kỷ 20 và là một trong các địa điểm biểu diễn nghệ thuật nổi tiếng nhất thế giới.

2.30 St. Mary Axe 'The Gherkin' (London, Anh)

Với tên gọi 30 St. Mary Axe, tòa nhà được mô tả như một ngọn hải đăng của kiến trúc thế kỷ 21 và được ưu ái gọi là “gherkin” (quả dưa chuột).

3.Tháp Eiffel (Paris, Pháp)

Công trình kiến trúc bằng thép nằm trên công viên Champ-de-Mars, cạnh sông Seine, thành phố Paris. Vốn có tên nguyên thủy là Tháp 300 mét, công trình này do kỹ sư Gustave Eiffel cùng cộng sự thiết kế.

4.Tượng Nữ thần Tự do (Thành phố New York, Mỹ)

Như là biểu tượng của nước Mỹ từ năm 1886, Tượng Nữ Thần Tự Do biểu trưng cho sự tự do và giàu có. Tượng Nữ thần Tự do có hình dáng một người phụ nữ mặc áo choàng, tiêu biểu cho Libertas, nữ thần tự do của La Mã, tay phải cầm ngọn đuốc còn tay kia một tấm đá phiến có khắc ngày tháng độc lập của nước Mỹ.

5.Đấu trường La Mã (Rome, Ý)

Colosseum từ lâu được xem là biểu tượng của Đế chế La Mã và là một trong những mẫu kiến trúc La Mã đẹp nhất còn sót lại. Lúc mới xây xong, đầu trường có công suất chứa là 50.000 khán giả

6.Chùa Shwedagon (Yangon, Myanmar)

Chùa Shwedagon hay còn gọi là Chùa Vàng, ở Yangon được coi là ngôi chùa linh thiêng nhất Myanma. Toạ lạc trên đồi Singuttara, từ đây có thể quan sát được cả thành phố Yangon.

HD (lược dịch)