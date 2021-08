Mưa lớn bao trùm khắp các vùng, vùng núi đề phòng sạt lở đất

Ngày và đêm nay (26/8), khắp các khu vực từ Bắc Bộ đến Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, có nơi mưa rất to. Đề phòng ngập úng vùng trũng và sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi Bắc Bộ.

Đêm qua, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Một số nơi có lượng mưa lớn (lượng mưa tính từ 19h ngày 25/8 đến 1h ngày 26/8) như Xín Mần (Hà Giang) 77.6mm, Mường Chà (Điện Biên) 58.5mm, Tủa Chùa (Điện Biên) 48.2mm, Bảo Yên (Lào Cai) 56mm,… Từ 02h-05h ngày 26/8, khu vực tỉnh Quảng Ninh xuất hiện mưa to cục bộ tại một số điểm như Hoành Bồ 51,2mm…

Ngày và đêm nay (26/8), ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; vùng núi có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h (mưa lớn chủ yếu tập trung vào sáng và đêm).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các khu vực trung du và vùng núi như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang.

Vùng núi Bắc Bộ có nơi mưa rất to, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các khu vực trung du và vùng núi. (Ảnh minh họa)

Ở khu vực Trung Bộ từ hôm nay đến ngày 28/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 30-50mm/24h, có nơi trên 80mm/24h (mưa dông chủ yếu tập trung và chiều tối và tối); riêng khu vực Bắc Trung Bộ từ chiều tối và đêm nay đến ngày mai (27/8) có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm/đợt, có nơi trên 120mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam kết hợp với gió mùa Tây Nam nên ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ hôm nay đến ngày mai cũng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50-120mm, có nơi trên 150mm (mưa dông tập trung vào chiều và tối). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: Cấp 1.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm nay (26/8) như sau:

Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực vùng núi đêm có mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất : 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía Bắc nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía Nam có mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

