Lạng Sơn: Sau mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập nặng, 1 người tử vong

Cơn mưa lớn vào đêm 9 kéo dài đến sáng 10/5, khiến nhiều huyện, thành phố, tỉnh Lạng Sơn bị ngập sâu trong “biển nước”, giao thông bị chia cắt. Cơn mưa lớn, kéo theo sạt lở đất vào ngôi nhà có 5 người, khiến 1 người tử vong.

Trưa 10/5, trao đổi với PV Infonet, ông Hồ Tiến Thiệu - Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cho biết: "Sau cơn mưa to vào đêm 9 đến sáng 10/5, nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh ngập trong "biển nước". 2 huyện Chi Lăng và Văn Quan là ngập nặng nhất, có nơi ngập sâu khoảng 2m. Còn ở địa bàn huyện Bắc Sơn đã xảy ra sạt lở đất khiến 1 người tử vong".

Nhiều tuyến đường ở trung tâm TP Lạng Sơn ngập trong "biển nước" sau mưa lớn.

"Các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã khẩn trương tiến hành các phương tiện sơ tán người dân khỏi nơi ngập sâu. Tôi đã đến huyện Bắc Sơn động viên thăm hỏi người dân bị mưa lũ và người gặp nạn, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả để bà con nhân dân nhanh chóng trở lại sản xuất", ông Thiệu thông tin thêm.

Cũng theo ông Hồ Tiến Thiệu, do đặc thù là của là tỉnh miền núi nên sau mưa nước rút cũng nhanh, đến trưa nay (10/5) không còn ngập nhiều. Ngay sau khi nước rút, lực lượng chức năng đã khắc phục đường xá nên giao thông hiện đi lại bình thường.

Nước ngập tới gần 1m khiến các phương tiện không thể di chuyển, việc đi lại của người dân rất khó khăn.

Thông tin với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Thiều, Chủ tịch UBND huyện Bắc Sơn (tỉnh Lạng Sơn) cho biết: “Cơn mưa to vào đêm 9 đến sáng 10/5, trên địa bàn huyện đã xảy ra một vụ sạt lở vào một hộ gia đình, khiến 1 người tử vong.

Nạn nhân là chị L, thôn Khau Bao, xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn. Thông tin ban đầu, do mưa lớn, một lượng lớn đất đồi đã sạt lở vào ngôi nhà của gia đình chị L (có 5 người).

Hoa màu của người dân cũng bị hư hỏng nặng. Thiệt hại về tài sản hiện đang được các cơ quan chức năng tiến hành thống kê”.

Ngoài ra, ông Thiều cũng thông tin: “Cơn mưa với lượng nước lớn khiến giao thông bị chia cắt giữa các xã với nhau. Lượng mưa lớn khiến một số xã ngập sâu khoảng 1m, giao thông bị chia cắt, một số tuyến đường hư hỏng nặng.

Còn một cán bộ UBND huyện Đình Lập cho biết: “Cơn mưa kéo dài từ đêm qua đến sáng nay khiến địa bàn huyện ngập sâu trong nước. Trưa nay (khoảng 10h ngày 10/5 – PV), mưa cơ bản đã ngớt và nước dần rút.

Tuy nhiên, sau cơn mưa lớn, nhiều tuyến đường trên địa bàn bị sạt lở.Với sự nỗ lực của các cơ quan chức năng, các tuyến đường cơ bản đã được khắc phục, giao thông đi lại bình thường”.

Xe ô tô chết máy giữa đường.

Cũng trong sáng 10/5, anh Nông Văn Huỳnh ở TP Lạng Sơn cho biết, nhiều tuyến đường trong thành phố ngập sâu 1-1,5m, ô tô đỗ tại các khu vực trũng, thấp của thành phố Lạng Sơn và cửa khẩu Cốc Nam bị nhấn chìm.

Nhiều xe ô tô bị "ngâm" trong biển nước ở địa bàn TP Lạng Sơn.

Bản tin phát đi sáng nay của cơ quan khí tượng khu vực cho hay, do ảnh hưởng của nam rãnh thấp kết hợp hội tụ gió trên cao, ở Lạng Sơn có mưa, mưa rào nhiều nơi; mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tính từ 1h - 7h ngày 10/5 như sau: Bắc Sơn 216,0mm, TP Lạng Sơn 116,0mm, Mẫu Sơn 67,0mm, Thất Khê 58,0mm, Đình Lập 23,0mm, Hữu Lũng 20,0mm.

Theo báo cáo nhanh của Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, tính đến thời điểm 10 giờ 00 ngày 10/5, đã có 01 người chết tại thôn Khau Bao, xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn do sạt lở đất vào nhà; Sập, đổ 8 nhà, 169 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất vào và bị ngập, trên 43 hộ bị nước ngập vào nhà, chiều cao ngập từ 10-50cm, di dời 27 hộ.

Diện tích lúa và hoa màu bị ngập cục bộ 1.507,0ha. Diện tích thủy sản bị cuốn trôi khoảng 3ha. Có 6 con gia súc bị trôi. Nhiều tuyến đường ngập úng cục bộ, ách tắc như huyện Cao Lộc, Tràng Định, Văn Lãng, Bắc Sơn, Chi Lăng... (đường tỉnh 234; 234b; 239; 229: đường huyện: 24, 28, 80A, Quốc lộ 1A; 11 cầu dân sinh bị ngập; 05 điểm bị chia cắt, cô lập). Có 13 cột điện bị đổ, gẫy.

Hiện nay UBND các huyện, thành phố đang tiến hành kiểm tra, rà soát về tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn. UBND tỉnh và các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã thành lập các đoàn đi kiểm tra tại các địa bàn chỉ đạo các địa phương kiểm tra, rà soát phương án phòng chống thiên tai, nhất là phương châm “4 tại chỗ”.

Tăng cường cảnh báo, thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông để nhân dân biết và chủ động phòng tránh. Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh kịp thời chuyển các bản tin cảnh báo thời tiết, đồng thời đôn đốc các địa phương thực hiện tốt công tác trực ban 24/24h. Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các huyện, thành phố đã thành lập các đoàn đi kiểm tra tại các địa bàn ngập úng cục bộ, các điểm xung yếu trên địa bàn.

Tiến Dũng