Quảng Trị: Cứu hộ thành công 3 thanh niên bị nước lũ cô lập hơn 15h lúc nửa đêm

Mưa to kéo dài làm nước suối dâng cao khiến 3 thanh niên trú ở tỉnh Quảng Trị đi làm về bị mắc kẹt hơn 15h, được lực lượng chức năng cứu hộ thành công lúc nửa đêm.

Ngày 8/10, tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa cứu hộ thành công 3 thanh niên bị nước lũ cô lập hơn 15 giờ.

Lực lượng công an tỉnh Quảng Trị chuẩn bị cứu hộ 3 thanh niên bị mắc kẹt.

Theo đó, khoảng 21h30 ngày 7/10, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Quảng Trị) nhận được tin báo về việc có 3 thanh niên bị mắc kẹt nhiều giờ do nước lũ dâng cao ở đập tràn suối 1 (xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị).

Trong đêm, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Quảng Trị đã huy động hơn 20 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 xe chuyên dụng đến hiện trường để triển khai cứu hộ. Cụ thể, lực lượng chức năng đã giăng dây và triển khai đội hình băng ngang qua dòng nước chảy xiết để đến vị trí 3 thanh niên đang mắc kẹt.

Lực lượng cứu hộ giăng dây triển khai cứu hộ thành công.

Đến 1h ngày 8/10, 3 thanh niên gồm Nguyễn Nhật Huy (24 tuổi, trú ở TP Đông Hà), Lê Văn Phong (29 tuổi) và Trần Quốc Hải (19 tuổi, cùng trú ở xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị) đã được lực lượng chức năng cứu hộ an toàn.

Trước đó, Huy, Phong và Hải vào thôn Trỉa (xã Hướng Sơn, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) tham gia xây dựng công trình. Tuy nhiên, do mưa lớn và nước sông suối dâng cao nên bị mắc kẹt tại khu vực đập tràn suối 1 hơn 15h đồng hồ.

Được biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 7 đang hoạt động ở ngoài khơi nên trong những ngày qua tỉnh Quảng Trị xuất hiện mưa to đến rất to khiến mực nước trên các sông suối lên nhanh, chảy xiết. Nhiều cầu cống, đập tràn bị dâng nước cao chia cắt, một số bản xóm bị cô lập cục bộ.

Hà Oai