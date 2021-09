Nghệ An: Mưa lũ, 1 người mất tích, gần 700 nhà dân bị ngập, người dân di dời khẩn cấp

Mưa lớn khiến nhiều xã ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) bị ngập nặng. Lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại các vùng xung yếu, sơ tán người dân và tài sản để “chạy lũ”.

Người dân xã Quỳnh Lâm (huyện Quỳnh Lưu) tất bật chạy lũ khi nước dâng cao gần 1 mét.

Sáng 26/9, thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An cho biết, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn vẫn đang tìm kiếm anh N.X.H. (SN 1990), trú tại xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) mất tích khi đi bắt cá trên sông.

Mưa lớn trong những ngày qua khiến 696 ngôi nhà bị ngập (trong đó huyện Nghĩa Đàn 81 nhà, Quỳnh Lưu 574 nhà và Yên Thành 41 nhà). 82 hộ dân ở các huyện Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, Con Cuông và Tương Dương bị ngập, sạt lở đất phải di dời đến nơi an toàn.

Hơn 3.000 ha lúa, ngô, rau màu bị ngập nặng; 5.394 con gia cầm bị chết và cuốn trôi, chủ yếu địa bàn các huyện Quỳnh Lưu, Quỳ Châu, Nghĩa Đàn và Yên Thành… Ngoài ra hàng chục vị trí trên các tuyến quốc lộ 48, 15, 48B, 48E, 7B.. bị ngập, gây chia cắt.

Đặc biệt, tại huyện Quỳnh Lưu, mưa lớn dồn dập trong mấy ngày qua khiến nước lũ tràn về gây ngập nhiều xã như: Quỳnh Lâm, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Thanh, Quỳnh Châu…, có nơi ngập trên 1 mét, cuộc sống người dân đảo lộn hoàn toàn.

"Chúng tôi đã cử lực lượng xuống các xóm hỗ trợ bà con đi sơ tán khỏi vùng ngập lụt và cắt cử đội cứu hộ cứu nạn túc trực 100% quân số, sẵn sàng ứng cứu khi cần thiết", ông Hồ Ngọc Trường, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lâm (huyện Quỳnh Lưu) cho hay.

Còn tại xã An Hoà, hàng chục cánh đồng muối của người dân bị ngập trong nước, chính quyền địa phương, cùng người dân phải tất bật vận chuyển nhiều tấn muốn ở trong kho đến nơi cao ráo hơn.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, UBND huyện Quỳnh Lưu đã huy động lực lượng chức năng gồm công an, quân sự, dân quân tự vệ và thanh niên đến vùng ngập lụt để giúp bà con sơ tán đồ đạc, vật nuôi đến nơi an toàn; cắt cử người túc trực sẵn sàng ứng cứu, di dời dân ở những điểm ngập. Đồng thời, cắt cử lực lượng túc trực 100% quân số, sẵn sàng ứng cứu, di dời dân ở những điểm ngập sâu khi có lệnh.

Tại xã Quỳnh Châu (huyện Quỳnh Lưu), nước ngập nhiều nơi gây chia cắt.

Người dân xã An Hòa (huyện Quỳnh Lưu) vận chuyển hàng tấn muối lên cao để tránh hư hỏng.

Trong chiều 25/9, đi kiểm tra tình hình mưa lũ tại một số địa phương trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ông Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu các đơn vị cần phải thường xuyên theo dõi, chủ động đối phó với mưa lớn để đảm bảo an toàn và hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Tại các điểm ngập úng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng cần đảm bảo chốt kiểm soát, không để người dân qua lại khi nước dâng cao.

Bên cạnh đó, các hồ chứa thủy lợi, thủy điện phải có phương án vận hành, điều tiết xả lũ theo kế hoạch được phê duyệt, thông báo cho nhân dân các địa phương nắm để chủ động di dời người và tài sản để đảm bảo an toàn.

Hàng chục điểm trên các tuyến quốc lộ, cầu tràn bị ngập nước, gây ách tắc giao thông.

Bảo Trâm