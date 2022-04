Mưa lớn diện rộng trên cả nước dịp 30/4 - 1/5, biển Đông đề phòng bão

Nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ dự báo sẽ kéo dài đến khoảng ngày 27/4, sau đó giảm cường độ. Từ 29/4 đến 2/5, khả năng mưa rào sẽ xảy ra trên khắp cả nước, nhiều nơi mưa to...

Theo ông Trần Hồng Thái - Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT), trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, có khả năng xuất hiện nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm: Mưa lớn diện rộng ở Bắc Bộ, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, Tây Nguyên và Nam Bộ; trên biển có khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới/bão với xác suất 40-60%.

Dự báo, từ ngày 25-27/4, ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ xảy ra nắng nóng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ; riêng vùng núi phía Tây của Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Đồng bằng Bắc Bộ và Hà Nội thì khả năng còn nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ trong ngày mai (26/4).

Từ ngày 26-27/4 có khả năng hình thành một dải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực phía Nam của Biển Đông; dự báo khoảng ngày 29/4-1/5 trên dải hội tụ nhiệt đới này có khả năng hình thành các vùng xoáy thấp.

Đặc biệt lưu ý, từ ngày 29/4 đến 2/5, ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to diện rộng; các tỉnh Trung, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, có khả năng xuất hiện mưa, mưa rào và dông.

Tổng cục trưởng Khí tượng Thủy văn khuyến cáo đơn vị chức năng cần cảnh báo kịp thời cho người dân về tình hình thời tiết diễn biến xấu. Đáng lưu ý, hiện tượng bão hoặc áp thấp nhiệt đới có thể gây ra thời tiết nguy hiểm trên biển trong những ngày nghỉ lễ.

Từ ngày 29/4 đến 2/5, ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to diện rộng. (Ảnh minh họa)

Bản tin dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát vào chiều ngày 25/4 cho hay, khoảng đêm 30/4 ngày 01/5, khu vực Bắc Bộ có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt gió mùa Đông Bắc gây mưa dông, vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to; ngày 01/5 trời chuyển mát, vùng núi chuyển lạnh.

Ở phía Nam, khoảng ngày 29/4-01/5: Rãnh áp thấp đi qua khu vực Nam Bộ nối với một vùng áp thấp trên khu vực Nam Biển Đông có xu hướng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc bão.

Dự báo thời tiết các khu vực dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 như sau:

Các tỉnh Bắc Bộ: Từ ngày 30/4 đến ngày 01/5: Có mưa rào và dông, riêng vùng núi và Trung Du có mưa vừa, mưa to (mưa dông tập trung từ chiều tối 30/4 đến sáng ngày 01/4); ngày 01/5 trời chuyển mát, vùng núi chuyển lạnh.

Từ ngày 02/5 đến ngày 03/5: Ít mưa, riêng ngày 03/5 trời nắng.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh ven biển Trung Bộ: Ngày 30/4, phía Bắc ít mưa, ngày nắng; phía Nam có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Từ ngày 01-03/5: Có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực Trung và Nam Trung Bộ ngày 01/5 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Tây Nguyên và Nam Bộ: Từ ngày 30/4 đến ngày 03/5 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to (mưa dông tập trung vào chiều và tối); riêng Tây Nguyên ngày 01/5 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thủ đô Hà Nội: Từ ngày 30/4 đến ngày 01/5: Có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (mưa dông tập trung vào đêm 30/4 và sáng ngày 01/4). Ngày 01/5 trời chuyển mát.

Từ ngày 02/5 đến ngày 03/5: Ít mưa, riêng ngày 03/5 trời nắng.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thành phố Hồ Chí Minh: Từ ngày 30/4 đến ngày 03/5: Có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (mưa dông tập trung vào chiều và tối). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Về xu hướng mùa bão năm nay, cơ quan khí tượng nhận định, bão, áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện trên khu vực Biển Đông sớm hơn so với trung bình nhiều năm (TBNN). Biển Đông có thể hứng 10-12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, không loại trừ nguy cơ có bão mạnh và trái quy luật. Đồng thời, khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ bắt đầu mùa mưa sớm hơn so với cùng kỳ nhiều năm. Lượng mưa trong năm có xu hướng gia tăng trên phạm vi toàn quốc, khả năng cao xảy ra hiện tượng mưa cực đoan. Miền Bắc đề phòng các đợt mưa lớn từ khoảng tháng 6 đến tháng 8.

Về nắng nóng, nhiệt độ trung bình các tháng trong năm 2022 có xu hướng xấp xỉ đến thấp hơn TBNN, riêng các tháng cuối năm có xu hướng ở mức xấp xỉ đến cao hơn TBNN cùng thời kỳ.

Theo báo cáo, trong những tháng đầu năm 2022, cả nước ghi nhận nhiều loại hình thiên tai phức tạp, trái với quy luật như rét lịch sử ở miền Bắc, mưa lũ trái mùa ở miền Trung, động đất gia tăng ở Kon Tum...

Tổng thiệt hại do thiên tai gây ra từ đầu năm đến nay ước tính lên tới 2.400 tỷ đồng, gần bằng 50% thiệt hại về kinh tế do thiên tai gây ra năm 2021.

Thống kê năm 2021, bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) xuất hiện muộn hơn so với TBNN (TBNN là tháng 4 - 5). Trong năm, có 8 cơn bão và 3 ATNĐ hoạt động trên Biển Đông, ít hơn TBNN 01 cơn và ít hơn năm 2020 là 03 cơn (năm 2020 có 13 cơn bão và 01 ATNĐ). Có 6 cơn bão và ATĐN đi vào đất liền nước ta xấp xỉ TBNN (TBNN là 5 - 6 cơn) nhưng thấp hơn năm 2020 là 1 cơn.

Tổng lượng mưa mùa mưa, bão lũ năm 2021 hầu khắp các khu vực trong tỉnh cao hơn so với TBNN, nhưng thấp hơn so với năm 2020.

PV