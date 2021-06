Thanh Hóa: Huy động lực lượng tìm kiếm ngư dân mất liên lạc trên biển khi tìm nơi tránh bão

Chiều 13/6, ông Lê Trương Được, Chủ tịch UBND phường Hải Hòa (thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) cho biết: Cơ quan chức năng đang huy động người và phương tiện ra khơi tìm kiếm 2 ngư dân mất liên lạc với đất liền.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 12/6, khi anh Lê Đức Giang (SN 1983) và anh Lê Đức Dương (SN 1987, cùng trú phố Đông Hải, phường Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn, Thanh Hóa) đang trên bè mảng cách hòn Mê khoảng 2 hải lý vào khu vực an toàn để tránh bão số 2 thì bị hỏng máy trôi dạt trên biển. Đến khoảng 3h30’sáng 13/6 thì mất liên lạc với đất liền.

Hai ngư dân mất liên lạc khi đang vào nơi tránh bão.

Theo ông Được, hiện nay lực lượng Biên phòng, chính quyền địa phương, người nhà cùng nhiều phương tiện đã xuất phát từ đầu giờ chiều nay (13/6) ra khu vực bè mảng gặp nạn để tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Lực lượng chức năng cũng sử dụng Đài thông tin cho các phương tiện tàu cá hoạt động gần khu vực hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn. Đến 13h40’ chiều nay (13/6), lực lượng chức năng và gia đình vẫn chưa liên lạc được với 2 ngư dân.

Được biết, anh Giang và anh Dương là 2 anh em họ con chú, con bác.

Do ảnh hưởng của bão số 2, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa từ 7h ngày 12/6 đến 7h ngày 13/6 phổ biến ở mức 120 đến 280mm. Trong sáng nay (13/6), khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục gió mạnh cấp 6, vùng ven biển có nơi cấp 7, giật cấp 9.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong ngày 13/6, ở đồng bằng, trung du Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 120mm.

Trần Nghị