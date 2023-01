Chợ Viềng ken đặc người 'mua may bán rủi' trong đêm

Sau 3 năm không hoạt động vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Lễ hội chợ Viềng (Nam Định) vừa được tổ chức trở lại. Từ tối 28/1 (mùng 7 Tết), du khách thập phương ùn ùn kéo về tạo nên khung cảnh ken đặc người ngay từ ngoài cổng.

Chợ Viềng là tên gọi chung của 2 khu chợ: Chợ Viềng Phủ (xã Trung Thành, huyện Vụ Bản) và chợ Viềng Chùa (thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực). Vào dịp lễ hội đầu năm, du khách đổ về chợ Viềng Phủ thường đông đúc hơn do gần với khu di tích Phủ Dầy, tiện lợi cho việc tham quan.

Từ 20h, khu vực quanh chợ Viềng Phủ nhộn nhịp khi nhiều gia đình và nhóm bạn đổ về vui chơi, mua sắm.

Ngoài sự tham gia của người dân địa phương, chợ Viềng còn thu hút đông đảo du khách tới từ Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Hà Nam,... Vào một số thời điểm, xung quanh khu chợ xảy ra ùn tắc giao thông.

Từ 21h đến 23h tối 28/1, hàng nghìn người tràn vào trong chợ Viềng Phủ mua sắm.

Hàng trăm du khách chen chân tại các cửa ra vào. Việc di chuyển và giao dịch, ngắm nghía hàng hóa rất khó khăn khi mọi người chỉ có thể nhích từng bước.

Vì quá đông đúc, nhiều khách than phiền chưa kịp xem hàng đã bị những người phía sau đẩy đi.

Phiên chợ năm nay diễn ra vào hai ngày cuối tuần. UBND huyện Vụ Bản dự báo lượng khách sẽ tăng đột biến. Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, Công an tỉnh Nam Định đã điều động 170 cán bộ, chiến sĩ công an các huyện có lễ hội làm nhiệm vụ phân luồng, điều tiết phương tiện.

