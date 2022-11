Thanh niên đầu trần phóng xe máy 'diễn xiếc' trên đường lên Vườn Quốc gia Ba Vì

Ngày 14/11, trên các trang mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại nội dung một nhóm thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, bốc đầu xe trước sự hò reo, vỗ tay của nhiều người.

Điều đáng nói, dù con đường dốc, có nhiều phương tiện qua lại, bóp còi inh ỏi nhưng nhóm thanh niên vẫn thản nhiên “biểu diễn” đi xe máy 1 bánh.

Hình ảnh nhóm thanh thiếu niên bốc đầu xe được người qua đường ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội.

Theo tìm hiểu của phóng viên, đoạn clip được ghi lại tại con đường đi lên Vườn Quốc gia Ba Vì (xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội).

Nhiều người đi du lịch tại đây cho biết, thời gian gần đây thường xuyên xuất hiện những nhóm thanh niên có hành động này. Không chỉ vậy, nhiều “phượt thủ” cũng phóng xe với tốc độ cực nhanh khiến du khách cảm thấy sợ hãi.

Ngoài ra, ở thời điểm hiện tại, khu vực này đang vào mùa hoa dã quỳ nở rộ nên nhiều người vẫn hồn nhiên túm tụm bên lề đường để chụp ảnh mà không hề để ý an toàn về tai nạn giao thông.

Người dân đến đây không chỉ để check in mà còn tranh thủ tận hưởng cảm giác yên bình khi hòa mình với thiên nhiên và khám phá vẻ đẹp của mùa hoa dã quỳ chỉ nở rộ khoảng 1 tháng trong năm.

Chiều 15/11, trao đổi với PV Infonet, ông Đỗ Hữu Thế - Giám đốc Vườn Quốc gia Ba Vì (Hà Nội) xác nhận các thông tin nói trên và cho biết thêm: “Ngày hôm qua (14/11 – PV) có nhóm thiếu niên (trong độ tuổi học sinh) trốn cha mẹ, bỏ học, rủ nhau lên Vườn Quốc gia Ba Vì, thực hiện hành vi bốc đầu xe máy trên đường đi, gây nguy hiểm cho chính mình và những người khác”.

Theo ông Đỗ Hữu Thế, đây là sự việc bột phát, không phải trường hợp tụ tập có tổ chức.

"Ở Vườn Quốc gia Ba Vì, chúng tôi thường xuyên có cán bộ kiểm tra, nhắc nhở những trường hợp vi phạm luật giao thông như không đội mũ bảo hiểm, để xe lấn chiếm lòng đường… Tuy nhiên, khi vắng lực lượng chức năng thì lại xuất hiện một số trường hợp vi phạm.

Như trường hợp nhóm thanh thiếu niên trong clip, các cháu lợi dụng thời gian ngày thường, khu vực Vườn quốc gia Ba Vì không có lực lượng kiểm lâm tăng cường nên đã có hành động bốc đầu xe máy”, ông Thế thông tin.

Đường lên vườn quốc gia Ba Vì (Hà Nội) có nhiều khúc cua gấp, thế nhưng khi đến chụp ảnh, nhiều nhóm thanh niên vẫn hồn nhiên túm tụm bên lề đường, nguy cơ gây mất an toàn giao thông.

Chia sẻ về công tác đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, ông Đỗ Hữu Thế nói: “Vào thời điểm này, Vườn Quốc gia Ba Vì vào mùa hoa dã quỳ nở, có rất nhiều thanh thiếu niên đang trong độ tuổi học sinh về đây tham quan. Chúng tôi vẫn cử lực lượng kiểm lâm đi dọc tuyến đường nhắc nhở du khách. Xung quanh lối lên vườn cũng có biển cấm tụ tập chụp ảnh giữa đường, làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Thậm chí, nếu không đội mũ bảo hiểm chúng tôi cũng không bán vé qua cổng, đồng thời có loa thông báo. Nhưng ở đây vẫn có dịch vụ cho thuê xe và mũ bảo hiểm nên những người không có mũ hoặc chạy xe thuê nên cứ "thản nhiên" thực hiện hành vi vi phạm luật giao thông”.

Về việc xử lý hành vi vi phạm nêu trên, ông Đỗ Hữu Thế khuyến cáo: “Nếu trường hợp du khách phát hiện ra sự việc tương tự, hãy gọi điện cho đường dây nóng để Ban quản lý Vườn Quốc gia Ba Vì có cách xử lý”.

Với vi phạm của nhóm thanh thiếu niên mà phóng viên phản ánh, ông Đỗ Hữu Thế nhấn mạnh: “Chúng tôi đang tiến hành xác minh vụ việc, nếu có đầy đủ thông tin thì sẽ tiến hành phạt nguội. Hành vi của nhóm thanh thiếu niên này rất nguy hiểm, nếu có đầy đủ thông tin chúng tôi sẽ triệu tập để có căn cứ tiến hành xử phạt”.

Việc người dân, du khách đứng tràn lan ra lòng đường chụp ảnh với hoa dã quỳ sẽ xử lý thế nào, Giám đốc Vườn Quốc gia Ba Vì khẳng định, thời gian tới, đơn vị sẽ tăng cường lực lượng tuần tra, phối hợp với cơ quan chức năng chuyên môn tuyên truyền, nhắc nhở người dân.

Hải Ngọc