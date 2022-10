Bệnh nhân là chị N.T.A.K (55 tuổi, TP.HCM) đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bàn chân sưng phù, bầm tím, dịch mủ vàng rỉ liên tục. Đặc biệt bàn chân trái sưng to gấp đôi chân phải và xuất hiện dấu hiệu viêm nhiễm áp xe thâm tím khắp nơi.

Chị K. cho biết trước khi phải đến viện cầu cứu bác sĩ một tuần, chị thực hiện dịch vụ tiêm Collagen làm đầy bàn chân tại một thẩm mỹ viện gần nhà. Tại đây chị được quảng cáo là mỗi ống Collagen sẽ có giá 1,3 triệu đồng/ống với tác dụng làm tròn đầy bàn chân.

Trước đó, chị cũng thấy một người bạn mình ở Mỹ tiêm chất làm đầy khiến bàn chân thon, đẹp nên chị K. tin tưởng, không nghi ngờ gì về loại hợp chất được tiêm.

Chị cũng không được giới thiệu rõ ràng chất gì, xuất xứ từ đâu mà cứ thế tiêm. Đáng nói, sau khi tiêm 2 ống đầu tiên vào mỗi bàn chân, spa lại bảo rằng chân trái vẫn còn lép nên quyết định tiêm thêm 1 ống. Tổng cộng chị đã tiêm 3 ống chất làm đầy không rõ nguồn gốc.

4 ngày trở lại đây, chân của chị liên tục rơi vào tình trạng căng tức, đau nhức tột độ. Đặc biệt, bắt đầu có dấu hiệu viêm nhiễm nghiêm trọng, xuất hiện nhiều vết bầm tím có thể nhìn rõ bằng mắt thường. Da chân phồng rộp, rỉ dịch mủ liên tục như sắp vỡ tung.

Chị K. quay lại spa để khám thì ở đây chỉ nói “từ từ rồi hết” và đưa hàng loạt thuốc giảm đau. Người phụ nữ này cũng cố uống thuốc theo hướng dẫn của spa nhưng tình trạng không hề thuyên giảm, ngày càng chuyển biến xấu hơn.

Cơn đau khiến chị phát sốt, không thể đi lại được. Chị K. buộc phải đến viện cầu cứu bác sĩ. TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân K cho biết, bàn chân bệnh nhân đã xuất hiện dấu hiệu viêm nhiễm nghiêm trọng, có khả năng tổn thương mạch máu.

Nếu không kịp thời điều trị, hậu quả sẽ trầm trọng hơn, có thể lan rộng hoại tử cả bàn chân. Bác sĩ cũng cho biết thêm đây có thể không phải là Collagen như quảng cáo, mà thực chất là filler kém chất lượng. Bệnh nhân sẽ được bệnh viện tiến hành điều trị xử lý khối áp xe, hút triệt để các hợp chất bên trong để bảo toàn sức khoẻ.

Tiêm Collagen hiện nay là một trong những phương pháp bổ sung collagen cho da hiệu quả, giúp da căng mịn, đàn hồi để xóa nhăn và khắc phục hiện tượng chảy xệ nhanh chóng.

Tuy nhiên, ngoài những lợi ích đó thì tiêm colllagen có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Collagen sẽ bị phân hủy theo thời gian nên sử dụng liệu trình tiêm collagen bạn phải tiêm lại nhiều lần nếu muốn giữ cho da luôn ở trạng thái căng mượt,

Theo PGS.TS, bác sĩ Đỗ Quang Hùng, Tổng thư ký Hội Phẫu thuật thẩm mỹ TPHCM thì việc tiêm collagen chính là việc sử dụng silicon lỏng để bơm vào vùng cần làm đẹp. Với việc bơm này tiềm ẩn nhiều biến chứng cấp tính như dị ứng, sưng nề, nhiễm trùng, hoại tử da... Điều đáng nói là các biến chứng này có thể xảy ra sau khi tiêm hoặc thời gian phát tác có khi 10 năm mới thấy.

Còn tiêm filler là một thủ thuật ngoại khoa. Vì vậy, nó có chỉ định, chống chỉ định và có những nguy cơ biến chứng nhất định.

Biến chứng do tiêm filler có thể chia làm 2 nhóm chính: Biến chứng liên quan đến kĩ thuật tiêm hoặc biến chứng do sử dụng các chất làm đầy không được cấp phép. Biến chứng do kĩ thuật tiêm nặng nề nhất có thể gặp phải là tiêm vào mạch máu.

Tổ chức filler có thể theo mạch máu gây tắc mạch, tắc mạch não gây nhồi máu não, tắc mạch võng mạc gây mù, tắc mạch máu ở da gây hoại tử da… Kĩ thuật tiêm không đảm bảo vô khuẩn dẫn đến nhiễm trùng tại chỗ ở vùng tiêm. Những nhiễm trùng này thường lan tỏa theo các đường chọc kim trong quá trình tiêm.

Với nhóm thứ hai, biến chứng do tiêm các chất không được cấp phép. Những chất như silicon lỏng và các chất làm đầy không rõ nguồn gốc, không được xử lý tốt có thể ngấm vào mô, gây viêm tấy, kích ứng, nhiễm khuẩn, tạo viêm, xơ, loét... Tình trạng này có thể xuất hiện sớm hoặc muộn tùy từng bệnh nhân.

Để an toàn khi làm đẹp, Bác sĩ Tú Dung khuyến cáo mọi người, tuyệt đối không tiêm bất kỳ chất làm đầy nào vào cơ thể khi chưa biết rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Ngoài ra, cần lựa chọn đúng bệnh viện thẩm mỹ uy tín, an toàn, được Bộ Y tế cấp phép. Người thực hiện thẩm mỹ phải đúng là bác sĩ có chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ, để không phải chịu hậu quả thương tâm cho chính bản thân mình.

N. Huyền