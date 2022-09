Cành quả sai lúc lỉu cắm chơi đẹp lạ khiến chị em thích mê

Thị trường hoa Hà Nội mới xuất hiện cành quả dưa gang nhập khẩu lạ mắt...

Loại cành chỉ nguyên quả, không có lá, từng chùm quả đủ màu xanh, đỏ, vàng rất lạ mắt, mới xuất hiện trên thị trường… phục vụ người chơi hoa có thêm một lựa chọn mới.

Thị trường hoa Hà Nội mới xuất hiện cành dưa gang lạ mắt. Giá mỗi bó dưa gang bán trên thị trường dao động từ 120.000 – 150.000 đồng, tùy nơi bán.

Chia sẻ với PV Infonet, anh Bùi Văn Thắng, một tiểu thương chuyên bán hoa ở chợ Quảng Bá (Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, cành quả dưa gang được nhập từ Trung Quốc. Tên ‘dưa gang’ được người bán tự đặt để dễ gọi và phù hợp với hình ảnh cành quả thực tế.

Theo anh Thắng, cành dưa gang dài chừng 80cm đến 1m, hàng nhập theo số lượng cân, về sẽ chia theo bó, mỗi bó khoảng 2-3 cành, tùy cành to nhỏ.

Cành dưa gang được bán lẻ từ 120.000 – 150.000 đồng/bó.

Chủ yếu bán buôn cho các mối bán hoa nên giá bán buôn sẽ khác so với bán lẻ. Còn giá bán lẻ trên thị trường, theo anh Thắng, tùy từng nơi bán sẽ có giá dao động từ 120.000 – 150.000 đồng/bó.

Cắt thử một quả dưa gang, anh Thắng cho biết, bên trong quả dưa gang đặc ruột và chia theo múi, không có mùi. Quả dưa gang nhỏ xinh, dài và to hơn so với quả cà chua bi. Trên mỗi cành dưa gang thường có đủ cả quả non, ương và quả chín; đủ màu sắc đẹp mắt. Đặc biệt quả dưa gang bám khá chắc trên cành.

Cành dưa gang nhiều màu sắc, những quả già sẽ có màu đỏ....

Hiện anh Thắng đã nhập về được 4 chuyến loại cành hoa độc lạ này, chủ yếu bán buôn cho các mối ở Sài Gòn và Hà Nội, ai muốn mua lẻ từng bó anh cũng bán.

“Cành dưa gang có thể cắm chơi được nửa tháng; thậm chí có những cành cắm lâu bị héo nhưng quả vẫn chưa hỏng”, anh Thắng cho biết thêm.

Khi cắm lên lọ, cành dưa gang rất bắt mắt với nhiều màu sắc của quả...

Đang bán với giá 130.000 đồng/bó, chị Thu Hương (Hà Đông, Hà Nội) chuyên bán hoa online cho biết, nếu như các cành quả hồng, quả thanh long, quả cafe trồng được trong nước đã được bán theo mùa trên thị trường người chơi hoa đã khá quen thuộc thì cành quả dưa gang là loại cành nhập khẩu không phải lúc nào cũng có.

Cành dưa gang nhiều sắc màu, cắm trang trí trong nhà hay nơi làm việc khá lạ mắt, không gian như bừng sáng hơn với gam màu của loại quả này. Với giá cành quả khá bình dân so với các loại hoa nhập khẩu, người chơi vẫn có bình quả đẹp, độc lạ cắm chơi trong nhà, chị Hương cho hay.

Khôi Nguyên