Căn bệnh khiến ca sĩ Thùy Chi mất cả giọng, 3 nguyên nhân chính gây nên

Trong chương trình “Ca sĩ mặt nạ” mới đây ca sĩ Thùy Chi chia sẻ từng phải hát ở quãng trầm vì bị co một dây thanh. Thùy Chi cho biết cô bị nhiễm virus và virus này đã tấn công vào dây thanh.

Sau đó, nữ ca sĩ phải tập nói, không làm việc trong vòng 8 tháng. Sau thời gian điều trị, Thùy Chi cần thêm vài tháng làm quen lại với cổ họng mới tiếp tục hát tiếp.

Trước đó, nữ ca sĩ Khánh Ngọc cũng chia sẻ cô từng khổ sở tưởng phải giải nghệ vì bị mất giọng. Khoảng thời gian này, nữ ca sĩ miêu tả giọng hát mình: "Xuống thấp thì ồm ồm mà lên cao lại chênh, phô như có người xiết cổ".

Năm 2019, Khánh Ngọc tình cờ đọc được một bài viết nói về căn bệnh có biểu hiện giống cô. Nữ ca sĩ tìm đến người thầy này chữa trị và đã cải thiện rõ rệt giọng hát sau nửa năm luyện tập.

Theo PGS Nguyễn Thị Hoài An – Giám đốc BV Đa khoa An Việt, thanh quản có hai dây thanh đới và chúng có nhiệm vụ chính là tạo ra âm thanh. Qua những biến đổi linh hoạt cũng như sự đồng nhất của các rung động đã tạo ra những âm điệu, cường độ khác nhau. Thanh quản cũng là bộ phận có thể bị viêm nhiễm nhiều.

PGS An nội soi cho bệnh nhân.

Nguyên nhân chính của viêm thanh quản cấp

Thứ nhất, do virus, vi khuẩn. Trong môi trường tự nhiên, con người đều có nguy cơ bị virus tấn công và hay gặp nhất là virus gây bệnh tai mũi họng vì đây là cửa ngõ của cơ thể, dễ bị virus, vi khuẩn xâm nhập.

Khi bị virus tấn công một số người sẽ bị tấn công vào dây thanh quản ảnh hưởng đến giọng nói như khàn giọng hoặc mất giọng. Những người dễ mất tiếng là người bị các bệnh viêm đường hô hấp: viêm mũi xoang, viêm Amidan, viêm VA ở trẻ em.

Thứ hai, sử dụng giọng gắng sức: nói nhiều, la hét, hát to hoặc uống quá nhiều rượu bia.

Thứ ba, nhiễm lạnh. Khi bạn tiếp xúc với nhiệt độ quá lạnh có thể khiến dây thanh co lại hoặc phù nề và gây mất tiếng.

Biểu hiện đầu tiên là khàn giọng sau đó mất tiếng, có trường hợp còn kèm theo sốt, khó thở, đau họng. Khi bệnh nhân đi khám, bác sĩ nội soi trên lâm sàng thấy dấu hiệu dây thanh phù nề, sung huyết, đọng nhầy mủ.

Những trường hợp này, bác sĩ An cho biết, bệnh nhân được điều trị theo bệnh lý viêm dây thanh quản cấp. Tùy vào nguyên nhân bác sĩ sẽ cho bệnh nhân điều trị theo nguyên nhân đó. Ví dụ người bệnh bị virus tấn công thì điều trị theo virus, do vi khuẩn thì điều trị kháng sinh, viêm do quá lạnh cũng tương tự.

Cũng theo PGS An, hiện có nhiều virus có thể tấn công thanh quản như SARS-CoV-2 (Covid-19), virus cúm đặc biệt là cúm A, cúm B hay gặp nhất và cúm cũng có thể tấn công thanh quản. Bệnh gặp ở trẻ em nhiều hơn người lớn.

Khi bị viêm dây thanh quản người bệnh phải kiêng nói trong thời gian điều trị, đây là yếu tố quan trọng quyết định rất nhiều vào quá trình điều trị của bệnh nhân. Nếu sau khi thanh quản hết viêm, người bệnh vẫn cần thời gian để phục hồi.

Với những người làm ca sĩ thì dây thanh vốn rất khỏe khi bị viêm dây thanh họ càng phải phục hồi lâu hơn, dài hơn mới có thể ca hát như trước.

BS An lưu ý với người bệnh viêm thanh quản phải điều trị triệt để vì viêm thanh quản rất dễ xuống viêm phế quản, viêm phổi.

Trong điều kiện nhiều dịch bệnh do virus gây ra như hiện nay, bác sĩ An khuyến cáo, người dân tốt nhất nên phòng bệnh cho mình. Ngoài tăng sức đề kháng cho cơ thể, bạn nên tự phòng bệnh cá nhân bằng vệ sinh, đeo khẩu trang nơi đông người đặc biệt nên tránh xa khu vực người có triệu chứng ho, cúm.

Khi có dấu hiệu khàn giọng, người bệnh cần hạn chế nói chuyện vì việc nói chuyện nhiều làm dây thanh hoạt động nhiều hơn, khiến âm thanh ngày càng đục, làm khàn tiếng nghiêm trọng hơn. Vì thế, hãy hạn chế nói chuyện và tham gia vào những cuộc hội thoại không cần thiết.

Khánh Chi