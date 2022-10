Các dấu hiệu cảnh báo bệnh đường tiêu hoá

Bà Lê Nguyệt Nga (54 tuổi, ngụ tại Tân Bình, TP.HCM) tìm tới bác sĩ khám vì thường xuyên đau bụng khi ăn sữa chua. Bà Nga bị táo bón, nghe nhiều người nói sữa chua tốt cho đường tiêu hoá nên mua về dùng.

Tuy nhiên, mỗi lần dùng sũa chua bà lại thấy bụng ậm ạch, khó chịu, rắn chướng. Thậm chí, có lúc ăn hộp sữa chua vài tiếng sau bụng đau dữ dội.

Bà tới bệnh viện khám, bác sĩ cho biết bà bị rối loạn tiêu hoá do không hợp với sữa chua.



Bác sĩ cho biết việc dùng sữa chua lên men cũng cần hợp lý, không phải tốt là sử dụng nhiều. Sữa chua lên men đưa quá nhiều vào cơ thể cũng không có lợi cho sức khoẻ. Ngay kể cả chất xơ sử dụng 20 gram mỗi ngày nhưng bạn bổ sung nhiều quá thì cũng không tốt.

Bệnh nhân khám tiêu hoá tại BV Hữu nghị Việt Đức.



Theo PGS Bùi Hữu Hoàng – Trưởng khoa Tiêu hoá, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, bệnh về tiêu hoá hay có biểu hiện bằng các triệu chứng đau hoặc khó chịu, trong đó đau khá phổ biến.



So với các bệnh tim, thận, gan... người bệnh khó phát hiện hơn nhưng bệnh lý đường tiêu hoá báo hiệu rất sớm. Đường tiêu hoá là cơ quan có nhiều bộ phận từ miệng kéo dài tới hậu môn.



Thức ăn từ đưa vào miệng, qua thực quản xuống dạ dày, ruột non, ruột già và thải ra ngoài. Các cơ quan tiêu hoá trên, tiêu hoá dưới cũng có các biểu hiện khác nhau khi gặp trục trặc.



Vì vậy, PGS Hoàng cho biết, bạn có thể tự theo dõi sức khoẻ đường tiêu hoá của mình với các triệu chứng hay gặp như:



Thứ nhất, đầy bụng, khó tiêu: Người bệnh có thể có các triệu chứng đầy bụng, khó tiêu. Đây là trạng thái khiến bạn khó chịu vì không thể ăn tiếp được, ăn thêm thì đau bụng. Triệu chứng này liên quan tới đường tiêu hoá trên như dạ dày, thực quản.



Thứ hai, đau thượng vị: Người bệnh đau khó chịu vùng thượng vị đây là viêm dạ dày có thể do nhiều nguyên nhân như viêm loét hoặc viêm do vi khuẩn HP, đau do thức ăn có vị chua, cay. Người uống thuốc nhiều, nhất là thuốc kháng viêm gây đau dạ dày vùng thượng vị.

Thứ ba, nóng rát ở ngực, cổ họng: Đây là biểu hiện của bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản xảy ra khi cơ trong thực quản của bạn mở ra và đóng lại không đúng lúc khi bạn nuốt. Khi đó, thức ăn và dịch tiêu hóa, có chứa axit, sẽ chảy ngược vào thực quản của bạn. Trào ngược axit dạ dày có thể gây ra cảm giác nóng rát ở ngực và cổ họng, hay còn gọi là chứng ợ nóng.

Thứ tư, đau bụng, chướng hơi, táo bón hoặc tiêu chảy: PGS Hoàng cho biết đây là biểu hiện của hội chứng ruột kích thích. Ruột kích thích là đoạn từ ruột non tới đại tràng.



Thứ năm, đau bụng, tiêu chảy, khó chịu: Đây là dấu hiệu liên quan tới thực phẩm bạn vừa ăn vào như thức ăn chưa chín, thức ăn không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm chứa độc chất, vi sinh hoặc thức ăn không hợp với cơ thể như dị ứng sữa, hải sản… cũng gây đau bụng, nôn ói.

Thứ sáu, táo bón: Đây là triệu chứng phổ biến của bệnh lý tiêu hoá. Táo bón là tình trạng khó đi đại tiện. Số lần đi vệ sinh ít, tính chất phân rắn, bệnh nhân đi vệ sinh vẫn cảm giác chưa hết và muốn đi vệ sinh tiếp. Táo bón là bệnh lý của đại tràng.

Tuy nhiên, PGS Hoàng cho rằng, các triệu chứng này xuất hiện nếu bạn chủ quan nghĩ rằng đó chỉ là rối loạn thông thường thì rất nguy hiểm vì đôi khi bạn bỏ qua các dấu hiệu đầy bụng, ậm ạch khó chịu có thể là bệnh nguy hiểm đang âm thầm như ung thư dạ dày. Các dấu hiệu bệnh càng âm thầm càng nguy hiểm, dấu hiệu rầm rộ ít nguy hiểm hơn.

PGS Hoàng khuyến cáo, bệnh đường tiêu hóa không chỉ gây cảm giác khó chịu mà còn ảnh hưởng tới cuộc sống cũng như trong công việc hàng ngày của người bệnh. Nếu các rối loạn tạm thời thoáng qua thì không cần khám chữa ngay nhưng nếu các dấu hiệu trên thường xuyên xảy ra, lặp đi lặp lại bạn cần phải đến các cơ sở y tế khám.

Bạn không nên chủ quan chỉ mua thuốc ở nhà thuốc như thuốc giảm đau, trung hoà axit ở dạ dày có thể gây biến chứng nguy hiểm như viêm loét chảy máu dạ dày, xuất huyết tiêu hoá.



Khánh Chi