Bình hoa hồng gấp bằng tờ 2 USD, giá chục triệu trưng Tết

Anh Nguyễn Hoàng Nam (đường Trần Quý Cáp, quận Bình Thạnh, TP.HCM) những ngày này bận rộn với công đoạn gấp thủ công, tạo hình hoa hồng bằng tờ tiền mệnh giá 2 USD. Từ nay cho tới Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các sản phẩm được gấp nhiều hơn để phục vụ khách đặt.

Mặt hàng được anh bán ra thị trường là bông hồng đơn gấp bằng tờ tiền 2 USD; bình gồm nhiều bông hồng; quà tặng cá chép Phúc-Lộc-Thọ gấp bằng tờ tiền 1 USD. Năm nay, tỷ giá biến động, giá USD tăng nên chi phí đầu vào tăng.

“Giá thành lên nhưng không thể tăng giá bán vì đây vốn dĩ là mặt hàng xa xỉ, nếu giá cao quá thì càng kén người mua. Chúng tôi chấp nhận giảm lợi nhuận, giữ giá bán như năm ngoái”, anh Nam cho hay.

Một bình hoa hồng được gấp từ những tờ 2 USD. (Ảnh: NVCC)

Do sản phẩm là mặt hàng thủ công, mỗi bông hồng hoàn thiện cần 1-2 tiếng nên lượng hàng có sẵn không nhiều, khách đặt mới làm. Ngoài ra, khách còn phải trực tiếp đến xem sản phẩm vì liên quan đến ngoại tệ có giá trị.

Hiện, một bông hồng được gấp từ 4 tờ tiền mệnh giá 2 USD được bán với giá 330.000-350.000 đồng/bông. Bình bông nhỏ, từ 10-20 bông hồng có giá 3-5 triệu/bình, phục vụ khách hàng tầm trung; bình bông lớn 39 bông, giá bán từ 9-13 triệu/bình tùy kiểu dáng, thiết kế, phục vụ khách hàng cao cấp hơn.

Thời gian để gấp mỗi bông hồng 2 USD mất từ 1-2 tiếng. (Ảnh: NVCC)

Khách hàng mua bình hoa tiền USD có giá chục triệu không ít. (Ảnh: NVCC)

Cũng theo anh Nam, mỗi dịp Tết, cửa hàng phải thuê thêm nhân viên mới kịp làm. Mọi năm, lượng khách đặt mua nhiều, có hàng chục bình hoa tiền USD được tiêu thụ. Các công ty lớn đặt mua trưng bày Tết với tâm lý tờ 2 USD mang ý nghĩa may mắn, đây cũng là sản phẩm khá lạ trên thị trường.

Tuy nhiên, năm nay kinh tế có phần khó khăn, dự báo khách sẽ hạn chế chi tiền cho các mặt hàng xa xỉ, sức mua có thể giảm so với cùng kỳ mọi năm trước.

Quà tặng cá chép Phúc-Lộc-Thọ được gấp bằng tờ 1 USD. (Ảnh: NVCC)

Ngoài sản phẩm hoa hồng 2 USD, mẫu cá chép Phúc-Lộc-Thọ may mắn là sản phẩm mới của Tết Quý Mão 2023, món quà tặng này được làm với ý nghĩa mang đến may mắn đầu năm mới. Mỗi con cá chép phải gấp thủ công bằng tờ 1 USD trong vài tiếng đồng hồ. Do tốn thời gian nên 1 sản phẩm hoàn thiện cần làm trong nhiều ngày, được bán với giá khoảng 1,8 triệu đồng.

Chủ cửa hàng cho biết thêm, các sản phẩm bằng tiền USD này không sử dụng hồ, keo hay các chất kết dính trong quá trình gấp thủ công. Do đó, nếu khách hàng không muốn xài hình dạng sản phẩm nữa, họ có thể gỡ bông hồng ra và sử dụng tiền tệ như bình thường.

Trần Chung