Áp lực tăng lãi suất và tỷ giá từ nay đến cuối năm

Với việc NHNN đã chính thức bổ sung hạn mức tín dụng cho một số NHTM với mức phân bổ rải đều từ 0,7% - 4%, NHNN cho biết tốc độ tăng trưởng tín dụng tính tới ngày 26/8/2022 đã đạt 9,91%, cao nhất trong vòng nhiều năm trở lại đây.

Việc mở hạn mức tín dụng ở thời điểm hiện tại là cần thiết để có thể đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho nền kinh tế trong giai đoạn còn lại của năm 2022.

Theo tính toán của công ty chứng khoán, nếu giữ mục tiêu tăng trưởng tín dụng ở mức 14% cho cả năm 2022, sẽ vẫn còn khoảng 4,09% hạn mức tín dụng sẽ được cấp cho các ngân hàng, tương đương với 427.160 tỷ đồng.

Trong khi đó, theo tính toán của Công ty Chứng khoán SSI, mức tăng trưởng tín dụng của toàn hệ thống ước tính sẽ tăng thêm khoảng 2%. Điều này cho thấy dư địa để NHNN sẽ có thêm một đợt điều chỉnh vào cuối năm nay vẫn còn.

Bên cạnh đó, so với tăng trưởng tín dụng được ghi nhận trong năm 2021, hạn mức tín dụng mới trong năm 2022 có cho thấy sự phân hóa giữa nhóm Ngân hàng TMCP Nhà nước (không có nhiều thay đổi so với năm 2021) và nhóm NHTMCP (thấp hơn nhiều so với năm 2021).

Điều này cho thấy mục tiêu của NHNN là hướng dòng vốn vào các lĩnh vực ưu tiên, kiểm soát chặt tín dụng lĩnh vực rủi ro cũng như điều tiết dòng tiền để kiểm soát được mục tiêu lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Trên thực tế, tỷ trọng cho vay các lĩnh vực rủi ro như cho vay kinh doanh bất động sản hay đầu tư trái phiếu doanh nghiệp từ các Ngân hàng TMCP Nhà nước thấp hơn nhiều so với các Ngân hàng TMCP tư nhân.

Áp lực lên lãi suất trên thị trường 1 cũng tăng dần trong thời gian qua. Trong tháng 8, mặt bằng lãi suất huy động tại một số ngân hàng, bao gồm cả các ngân hàng TMCP lớn như MB, Techcombank và ACB, tiếp tục tăng với mức điều chỉnh dao động từ 20 đến 40 điểm cơ bản đối với kỳ hạn 12 tháng.

Tính đến thời điểm hiện tại, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng niêm yết dành cho khách hàng tổ chức đã tăng 40 - 140 điểm cơ bản so với cuối năm 2021 và trên thực tế mức tăng này có thể lớn hơn.

Lãi suất liên ngân hàng trong tuần qua đã có những thời điểm bật lên vượt 7,5% - mức cao nhất kể từ năm 2012. Gần như ngay lập tức, NHNN đã hỗ trợ thị trường thông qua nghiệp vụ mua kỳ hạn, với tổng khối lượng đạt 64,4 nghìn tỷ đồng và đồng thời cũng linh hoạt nâng kỳ hạn giao dịch lên 14 ngày.

NHNN tiếp tục sử dụng cơ chế đấu thầu lãi suất và lãi suất OMO dao động ở 4,5% cho kỳ hạn 7 ngày và 4,65% cho kỳ hạn 14 ngày. Lãi suất liên ngân hàng nhờ đó đã hạ nhiệt về cuối tuần. Đến nay, lãi suất kỳ hạn qua đêm là 4,9% (tăng 40 điểm cơ bản) và kỳ hạn 1 tuần – 1 tháng dao động quanh mức 5,1-5,3% (tăng 47 điểm cơ bản).

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá VND/USD niêm yết tại Vietcombank trong vài ngày qua có thời điểm điều chỉnh tăng mạnh lên đến 140 đồng cho cả 2 chiều mua vào/bán ra. Trong khi đó, tỷ giá trên thị trường liên ngân hàng đóng cửa vượt mức 23.500 VND/USD. Theo các chuyên viên phân tích của Công ty Chứng khoán BVSC, tỷ giá USD/VND vẫn đang ở mức cao nhất kể từ cuối tháng 4/2020 tới nay.

Ngày 7/9, NHNN đã nâng tỷ giá bán USD tại Sở giao dịch từ mức 23.400 VND lên mức 23.700 VND. Theo các chuyên gia phân tích, khác với những lần điều chỉnh trước, diễn biến tỷ giá nhanh chóng hạ nhiệt sau khi NHNN điều chỉnh tỷ giá. Tỷ giá niêm yết tại Vietcombank hiện chỉ tăng 90 đồng so với cuối tuần trước.

Sự điều chỉnh kịp thời của NHNN cũng khiến diễn biến tỷ giá trên thị trường tự do chênh lệch với thị trường niêm yết không quá cao. Điều này cho thấy mức tỷ giá VND/USD mà thị trường chấp nhận hiện tại khoảng 23.500 - 23.600 VND/USD.

Theo nhận định của các chuyên viên phân tích của các Công ty chứng khoán như SSI và BVSC, trong năm 2022 sức ép lên tỷ giá vẫn còn, và có thời điểm VND có thể mất 2,5-3% so với USD, nhưng có thể tình hình sẽ dịu bớt vào cuối năm khi đà tăng lãi suất của FED có thể đi vào giai đoạn cuối, và rủi ro về tăng trưởng/lạm phát của kinh tế thế giới có thể được nhìn nhận rõ ràng hơn.

Ngân Giang