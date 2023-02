Ai từng xuất sắc đỗ trạng nguyên nhờ một bài văn chống tham nhũng?

1. Ông là vị trạng nguyên nào?



Nguyễn Hiền

Nguyễn Quang Quan

Mạc Đĩnh Chi

Vũ Kiệt

2. Khi được vua hỏi về nguyên nhân của tham nhũng, vị trạng nguyên này đã trả lời như thế nào?



Do con người sống quá lâu trong thời bình nên nảy sinh lòng tham

Do quan lớn không liêm khiết, dẫn đến quan bé cũng gian dối

Do vua chưa nghiêm khắc trong việc tra xét kẻ gian

A và B

B và C

3. Ngoài chủ đề chống tham nhũng, bài văn đỗ trạng nguyên của ông còn đề cập tới vấn đề nào trong xã hội?



Đạo làm thầy

Đạo làm con

Đạo vợ chồng

Tệ nạn cờ bạc

4. Vị trạng nguyên này làm quan dưới triều đại nào?



Nhà Lý

Nhà Trần

Nhà Lê

Nhà Nguyễn

5. Ông được nhân dân yêu quý và gọi với tên là gì?



Trạng Lường

Trạng Vít

Trạng Bùng

Trạng Lợn

Thúy Nga