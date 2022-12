4 nam diễn viên thống trị màn ảnh Hàn Quốc năm 2022

Bây giờ khi một năm đã gần kết thúc, hãy cùng nhìn lại xem ai trong danh sách các nam diễn viên thống trị màn ảnh Hàn Quốc năm 2022.

So Ji Sub

Năm 2022 đánh dấu sự trở lại của nam diễn viên So Ji Sub với màn ảnh nhỏ sau 4 năm vắng bóng, với loạt phim pháp lý y tế “Doctor Lawyer” (Bác sĩ luật sư), nơi anh đóng vai chính cùng với nữ diễn viên Im Soo Hyang - người đóng vai Geum Seok Young.

Thông qua sự kết hợp giữa thể loại phim y khoa và phim pháp luật, “Doctor Lawyer” mang đến sự hấp dẫn với những tình tiết hồi hộp căng thẳng chưa từng có.

So Ji Sub được đánh giá là một trong những diễn viên xuất sắc nhất Hàn Quốc, hội tụ nhiều yếu tố từ kỹ năng diễn xuất, thành công về xếp hạng trong giới và độ nổi tiếng.

So Ji Sub có thể thực hiện nhiều vai diễn ở các thể loại khác nhau, chẳng hạn như lãng mạn, kinh dị và hành động. Trong năm 2018, So Ji Sub đã giành được hai giải thưởng quan trọng cùng lúc là Giải thưởng Xuất sắc hàng đầu và Giải thưởng Lớn (Daesang) cho màn trình diễn của anh ấy trong “My Secret Terrius” của đài MBC.

Sau đó, So Ji Sub góp mặt trong bộ phim cổ trang giả tưởng “Alien” quy tụ dàn diễn viên chính toàn sao hạng A như Kim Tae Ri, Kim Woo Bin, Ryu Jun Yeol, Jo Woo Jin.

Bộ phim được so sánh với món “lẩu” hấp dẫn của Trung Quốc do các yếu tố đa dạng, sự pha trộn giữa tiểu thuyết phương Tây và phương Đông, cũng như các câu chuyện thần thoại và truyền thuyết của Hàn Quốc.

Vào ngày 15/7, thảm đỏ công chiếu bộ phim Alien đã được tổ chức tại Seoul, tài tử So Ji Sub diện vest bảnh bao, khoe vẻ phong độ tuổi 45. Ngay từ khi bước vào sự kiện, dáng vẻ bảnh bao và "cực soái" của So Ji Sub khiến người hâm mộ phải cảm thán. Đáng nói hơn cả, dù đã có tuổi, nam tài tử này cũng chẳng hề kém cạnh Kim Tae Ri.

Hyun Bin

Năm 2022, Hyun Bin có màn trở lại màn bạc ấn tượng với bộ phim ăn khách Collaboration 2 (Đặc vụ xuyên quốc gia 2), thu về 57 triệu USD khi công chiếu. Đây là dự án điện ảnh đầu tiên có sự góp mặt của Hyun Bin kể từ sau khi anh kết hôn với Son Ye Jin.

Sau màn thắng lớn của Đặc vụ xuyên quốc gia 1 trên toàn cầu vào năm 2017, phần 2 của bộ phim mang tình tiết mới mẻ cùng những pha hành động thót tim hơn cho khán giả.

Với thể loại hài hành động đậm chất giải trí cùng diễn xuất từ hàng loạt gương mặt gạo cội của điện ảnh Hàn, Đặc vụ xuyên quốc gia 2 đã đạt được thành tích ấn tượng tại Hàn Quốc khi đứng đầu phòng vé trong 4 tuần liên tiếp dù có nhiều phim ra mắt liên tục.

Hyun Bin được khen ngợi vì khả năng chuyển từ thể loại hài sang thể loại hành động, kinh dị, điều này rất hữu ích, đặc biệt là trong lĩnh vực công việc của anh.

Lee Jun Ki

Ra mắt vào ngày 8/4/2022, bộ phim “Again My Life” (Công tố viên chuyển sinh) đã thu hút được nhiều sự chú ý khi đánh dấu sự trở lại của Lee Jun Ki. Lee Jun Ki trở lại màn ảnh nhỏ cùng với Kim Ji Eun, đóng vai một công tố viên.

Theo Nielsen Korea, “Again My Life” đã đạt rating cao trên toàn quốc, trở thành bộ phim được xem nhiều nhất trong ngày đầu khởi chiếu. Sau hai năm vắng bóng với những vai diễn để đời như “Người tình ánh trăng”, “Hoa Của Quỷ”... nam tài tử đã quay trở lại với một vai diễn hoàn toàn bùng nổ về phong cách và diễn xuất.

Dù Lee Jun Ki và ê-kíp không đặt nhiều kỳ vọng vào tác phẩm này, nhưng “My Life Again” đã nhận được rating cao đáng kể, thậm chí còn kết thúc với rating trung bình 9,2%.

Lee Min Ho

Năm 2022, Lee Min Ho có sự trở lại được đánh giá mới mẻ khi tham gia bộ phim “Pachinko” và đây được xem là màn lột xác về mặt hình ảnh của nam tài tử Hàn Quốc.

Kể từ khi công chiếu, bộ phim đã nhận được sự công nhận và tán thành của quốc tế, thậm chí còn giành được nhiều giải thưởng danh giá.

Sau loạt phim “Vườn sao băng”, “Thợ săn thành phố”, “Những người thừa kế”, “Huyền thoại biển xanh”, “Quân vương bất diệt”… bộ phim “Pachinko” là bước ngoặt giúp Lee Min Ho xé bỏ hình tượng nam thần và làm mới kỹ năng diễn xuất.

Pachinko được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên, một trong 10 cuốn tiểu thuyết ăn khách nhất năm 2017 do The New York Times bình chọn của nữ nhà văn người Mỹ gốc Hàn Min Jin Lee.

Xuất hiện trong “Pachinko”, nam diễn viên Lee Min Ho vào vai Koh Hansu, nhân vật phản diện đầu tiên và hiếm hoi trong sự nghiệp diễn xuất.

Nhân vật Koh Hansu được xem như một người đàn ông có vẻ ngoài bảnh bao, mang nội tâm phức tạp và nham hiểm, luôn đấu tranh để vươn lên hố đen cuộc đời.

Với vai diễn lần này, Lee Min Ho đã bước ra khỏi vỏ bọc lãng tử một màu để mang đến một nhân vật có chiều sâu, “phản diện trên mọi phương diện” đúng như hình tượng được miêu tả trong cuốn tiểu thuyết cùng tên.

Với danh sách phim dài dằng dặc, người ta sẽ không bao giờ nghĩ rằng Lee Min Ho thực sự thử sức trong vai diễn này. Dù nhận được nhiều lời mời khác nhưng Lee Min Ho đã chứng minh rằng anh có đủ tố chất để trở thành một ngôi sao hàng đầu trong “Pachinko”.

Hạ Thảo (theo Kbiz)