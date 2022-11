3 thói quen dẫn đến nguy cơ bị điếc ai cũng dễ mắc

Thói quen nghe bằng tai nghe

Một nghiên cứu mới đã chỉ ra rằng khoảng một tỷ người trên thế giới đang thực sự có nguy cơ bị mất thính giác mỗi ngày. Chuyên gia tư vấn và nhà nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Lauren Dillard cho biết, ước tính có từ 0,67 đến 1,35 tỷ người trong độ tuổi từ 12 đến 34 trên toàn thế giới sử dụng các phương pháp nghe không an toàn và do đó có nguy cơ bị mất thính lực.

Dillard và các đồng nghiệp thu được số liệu như vậy là kết quả của một nghiên cứu quy mô lớn dữ liệu về các phương pháp sử dụng phương tiện nghe và sự an toàn của các phương pháp này.

Theo nghiên cứu, trong số những điều có hại nhất là nghe nhạc hoặc xem phim bằng tai nghe. Ở những nơi có tiếng nhạc lớn trong thời gian dài cũng rất nguy hiểm, cho dù đó là quán bar, câu lạc bộ hay phòng hòa nhạc.

Theo WHO, độ ồn tối đa cho phép là 85 decibel, trong khi tiếng ồn từ âm nhạc hoặc video trong tai nghe, cũng như tiếng ồn khi ở những nơi có âm nhạc lớn, dao động từ 92 đến 112 decibel. Điều này dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng về thính giác, có thể dẫn đến mất thính giác.

Theo Dillard, bạn có thể tự bảo vệ mình nếu không bỏ qua các cảnh báo về mức âm lượng có hại trên điện thoại thông minh của mình (hầu hết các kiểu máy hiện đại đều thông báo về điều này).

“Nếu thiết bị của bạn cho biết bạn đang nghe ở mức âm lượng không an toàn, hãy giảm âm lượng hoặc nghe nhạc trong khoảng thời gian ngắn hơn”, Lauren khuyên.

Các chuyên gia không chắc loại tai nghe nào là an toàn nhất, nhưng họ khuyên bạn nên mua loại tai nghe có khả năng loại bỏ tiếng ồn xung quanh để bạn không phải tăng âm lượng của một bài hát hoặc bộ phim nhiều hơn nữa.

Khi nói đến các buổi hòa nhạc và câu lạc bộ, lời khuyên duy nhất mà các nhà khoa học có thể đưa ra là tránh xa hệ thống loa, điều này giúp giảm tác động tiêu cực đối với tai của bạn.

Thói quen ngoáy tai khi có dị vật

Nhiều người trong chúng ta có thói quen ngoáy tai. Hơn nữa, không chỉ sử dụng dụng cụ ngoáy tai chuyên dụng mà còn dùng những vật sắc nhọn để ngoáy tai.

Theo cách này, bạn không chỉ có thể đẩy ráy tai vào màng nhĩ, mà còn làm tổn thương ống thính giác bên ngoài hoặc màng nhĩ, dễ dẫn đến mất thính lực.

Thói quen đi không đội mũ vào mùa lạnh

Hạ thân nhiệt thường dẫn đến các bệnh viêm tai, mũi và các xoang cạnh mũi, có thể dẫn đến giảm thính lực. Vì vậy cần che tai khi gặp thời tiết lạnh. Phần lớn các bệnh về tai có thể được chữa khỏi nếu bạn đến gặp bác sĩ kịp thời.

Nếu bạn đã bị mất thính giác, làm thế nào để đối phó với nó? Trước hết, bạn cần liên hệ với bác sĩ tai mũi họng hoặc chuyên gia thính học để xác định nguyên nhân gây mất thính lực.

Bác sĩ sẽ yêu cầu một loạt các cuộc kiểm tra - chẳng hạn như đo thính lực, đo trở kháng, nghiên cứu phản xạ thính giác. Trong một số trường hợp, chụp cắt lớp vi tính xương thái dương và các nghiên cứu khác được chỉ định để xác định chính xác nhất nguyên nhân gây mất thính lực.

Hạ Thảo