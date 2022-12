10 thầy giáo đẹp trai và nổi tiếng nhất thế giới

10. William Harkey - Mỹ

William Scott Harkey sống ở Victoria, Texas, đã làm giáo viên hơn 11 năm. Anh bắt đầu là giáo viên tiếng Anh trung học năm 2005, trợ giảng tiếng Anh năm 2009, và hiện là giảng viên tiếng Anh của Đại học Houston-Victoria.

William đã nhận bằng Cử nhân và Thạc sĩ từ Houston-Victoria và bắt đầu làm việc cho trường đại học vào năm 2004 với tư cách là người tư vấn.

William đã xuất bản các tác phẩm về phê bình văn hóa và văn học, tiểu thuyết ngắn và thơ. William cũng tham gia vào các lĩnh vực triết học, tâm lý học, xã hội học và thần học, nhấn mạnh vào cách thức các ngành này đóng góp vào sự hiểu biết của con người về văn hóa, bản sắc và thái độ của con người đối với cái chết.

9. Nicholas Ferroni - Mỹ

Nicholas Ferroni sống ở Tulsa, Oklahoma, là một nhà giáo dục và nhà sử học đáng kính, người đã giúp đỡ cho rất nhiều sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. Nicholas Ferroni cũng là một cựu diễn viên.

Sau khi chuyển sang ngành giáo dục, Nicholas Ferroni đã đạt được nhiều thành tựu đáng nể. Gần đây, giảng viên, nhà văn và người dẫn chương trình này được vinh danh là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất ở Mỹ vì cam kết cải cách giáo dục cũng như phát triển chiến dịch “Dạy sự thật”.

8. Michael Bonner - Mỹ

Michael Bonner sống ở Atlanta, Georgia, tốt nghiệp trường Đại học Bang Elizabeth City lừng lẫy, nơi anh nhận bằng đại học về Giáo dục Tiểu học với chuyên ngành Tâm lý học.

Michael Bonner bắt đầu sự nghiệp tại Trường Tiểu học South Greenville ở Greenville. Trong 6 năm qua, Michael nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học sinh tham gia các mối quan hệ và phát triển nội dung phù hợp với văn hóa.

Michael Bonner được nhận giải “Giáo viên của năm” – giải thưởng được vinh danh bởi Ellen Degeneres, NBC Nightly News, Flocabulary, Ashton Kutcher Foundation và các định dạng truyền thông khác. Bonner cũng đã phục vụ trong Ban Cố vấn giáo dục của Thống đốc Bắc Carolina.

7. Wemerson da Silva Nogueira - Brazil

Wemerson da Silva Nogueira (sinh năm 1990) là giáo viên khoa học ở Nova Venecia, Brazil. Anh bắt đầu công việc ở một vùng ngoại ô có tỷ lệ tội phạm và lạm dụng ma túy rất cao, bị gạt ra bên lề và sợ hãi bởi tất cả cư dân. Anh đã khởi xướng một dự án xã hội mang tên “Các nhà khoa học trẻ: Thiết kế một tương lai mới”.

Để làm cho lớp học trở nên sôi động và thú vị, Wemerson đã đưa học sinh của mình ra ngoài để nghiên cứu về tình trạng nước và bùn ô nhiễm của Rio Doce gần đó, lấy mẫu và phân tích hóa chất, kết hợp với phỏng vấn cộng đồng và thăm phòng thí nghiệm của trường đại học. Nhờ vậy, các sinh viên của Wemerson đã tìm ra và thực hiện giải pháp cho vấn đề còn tồn tại ven sông.

Thầy giáo này đã khiến học sinh nhận ra rằng trường học là nơi có khả năng thay đổi cuộc sống cũng như cộng đồng. Wemerson là một trong 10 người lọt vào vòng chung kết được đề cử cho giải thưởng Giáo viên Toàn cầu năm 2017.

6. Raymond Chambers - Anh

Raymond Chambers, giáo viên khoa học máy tính tại Học viện Brooke Weston ở Corby, Northamptonshire, Anh, là một trong những hình mẫu về giáo dục và đã lọt vào vòng chung kết Giải thưởng Giáo viên Toàn cầu năm 2017.

Ray là một giáo viên lôi cuốn, có niềm đam mê rõ ràng và kiến ​​thức sâu rộng về chuyên ngành công nghệ thông tin, truyền cảm hứng cho học sinh cũng như đồng nghiệp.

Phong cách giảng dạy nhiệt tình của Ray đã giúp anh có thể truyền đạt thông tin cho sinh viên theo cách mà họ có thể dễ dàng hiểu và tiếp thu.

Ray đã làm tăng mức độ phổ biến của môn học lên rất nhiều và tổ chức tham gia vào một loạt các dự án bên ngoài nhằm nâng cao danh tiếng của sinh viên và trường đại học theo một cách rất tích cực. Sự chăm chỉ và nhiệt tình của anh đã khiến anh nhận được sự tôn trọng lớn.

5. David Calle - Tây Ban Nha

David Calle (Sinh năm 1972) sống ở Coslada, Madrid, phải đối mặt với khó khăn tài chính để trở thành giáo viên và may mắn có thể kết hợp việc học đại học với công việc giảng dạy tại một học viện hỗ trợ học tập.

Lo lắng về việc nhiều sinh viên không có khả năng tài chính để học thêm, David Calle đã tải một video toán học lên YouTube và video này nhanh chóng được chú ý.

Sau đó, anh bắt đầu tải lên các video về toán, vật lý và hóa học vì anh biết rằng nhiều gia đình không đủ khả năng thuê gia sư riêng.

Tuy nhiên, David tin rằng các video của anh không thay thế công việc của một giáo viên đứng lớp mà để hỗ trợ công việc đó vì cả hai đều có cùng mục đích là cung cấp kiến thức cho sinh viên.

4. Felix Beilharz - Đức

Felix Beilharz sinh năm 1982 tại Heilbronn, là một tác giả, diễn giả và giảng viên đại học người Đức.

Sau khi tốt nghiệp Trường Kinh doanh Max Weber ở Sinsheim, Beilharz, anh học luật kinh doanh của Đức và châu Âu tại Đại học Siegen cũng như học tiếp thị tại Escola Universitaria del Maresme (Mataró, Tây Ban Nha) và quản lý tiếp thị tại Đại học Khoa học Ứng dụng ở Kaiserslautern.

Sau nhiều vị trí chuyên nghiệp khác nhau trong và ngoài nước, anh đã làm việc với tư cách là một nhà đào tạo và diễn giả tự do từ năm 2011.

Beilharz giảng dạy tại một số trường đại học. Từ năm 2012 đến năm 2016, Beilharz dạy tiếp thị truyền thông xã hội tại Đại học Khoa học Ứng dụng Fresenius, dạy truyền thông trực tuyến tại Đại học Khoa học Ứng dụng Niederrhein và dạy tiếp thị hiệu suất tại WAM - Die Medienakademie.

3. Jamel Fenner - Mỹ

Jamel Fenner là một ngôi sao Instagram nổi tiếng. Anh sinh năm 1984 tại Mỹ.

Jamel còn được biết đến với tư cách là giáo viên tiểu học ở Thành phố New York, người đã gây sốt sau khi được Gossip on This gọi là “Giáo viên quyến rũ nhất ở New York”.

2. Christopher Emdin - Mỹ

Christopher Emdin là một học giả người Mỹ, là Phó Giáo sư về Giáo dục Khoa học tại Trường Cao đẳng Sư phạm, Đại học Columbia, nơi anh cũng là Giám đốc Giáo dục Khoa học tại Trung tâm Giáo dục Khoa học Đô thị và Công bằng Y tế (CHEUSE).

Emdin là một tác giả nổi tiếng của Nhà Trắng Obama và là người đóng góp thường xuyên cho HuffPost. Anh đã phát triển và hợp tác với rapper GZA và trang web Rap Genius để phát triển Science Genius BATTLES, thu hút sinh viên đến với khoa học thông qua việc tạo ra các đoạn rap và một cuộc thi đấu rap. Emdin là người sáng lập phong trào xã hội và trò chuyện trên web #HipHopEd.

Anh ấy là cựu sinh viên tại Trung tâm Hutchins tại Đại học Harvard và từng là Đại sứ STEAM cho Bộ Ngoại giao Mỹ và Đại sứ về Năng lượng của Bộ Năng lượng Mỹ.

1. Pietro Boselli - Italy

Pietro Boselli là người mẫu kiêm kỹ sư sinh năm 1988 tại Italy. Người mẫu gốc Italy này từng là giảng viên toán học tại University College London.

Anh là một trong những người mẫu được phát hiện khi còn rất trẻ. Sau khi được phát hiện, anh bắt đầu làm người mẫu cho Armani Junior trong 5 năm. Năm 18 tuổi, anh được Armani mời đi thử việc. Sau đó anh bắt đầu làm người mẫu cho thời trang nam giới.

Anh đến Đại học College London để lấy bằng cử nhân kỹ thuật cơ khí. Anh tốt nghiệp hạng nhất năm 2010. Cùng năm đó, anh bắt đầu ứng cử Tiến sĩ Triết học. Trong thời gian lấy bằng Tiến sĩ, anh đã dạy toán cho các sinh viên đại học ngành cơ khí. Năm 2016, anh hoàn thành bằng Tiến sĩ.

Năm 2014, Pietro Boselli viết bài khi một sinh viên bắt gặp sự nghiệp người mẫu và bài đăng đã lan truyền chóng mặt. Sau bài đăng này, anh đã được nhiều công ty người mẫu ký hợp đồng. Pietro Boselli được mệnh danh là giáo viên toán quyến rũ nhất thế giới.

Hạ Thảo (theo The Sun)