WHO: Người khỏi Covid-19 có miễn dịch cao hơn người không mắc bệnh sau một năm

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới đây đề cập đến một loạt các nghiên cứu được công bố trên The Lancet Infectious Diseases. WHO giải thích ấn phẩm này cung cấp “sự đánh giá có hệ thống về mức độ miễn dịch do mắc Covid-19, cũng như do nhiễm bệnh và tiêm vắc-xin - cái gọi là miễn dịch lai”.

Theo WHO, người khỏi Covid-19 có miễn dịch cao hơn người không bệnh sau một năm. Ảnh: Pixabay

“Phân tích cho thấy khả năng miễn dịch kết hợp mang lại khả năng bảo vệ cao hơn, chứng minh lợi ích của việc tiêm phòng ngay cả khi được thực hiện sau khi mọi người mắc Covid-19”, báo cáo cho biết.

Các nhà khoa học đưa ra kết luận này dựa trên 26 nghiên cứu. Theo họ, “sự bảo vệ chống lại bệnh nặng và khả năng nhập viện vẫn cao sau 12 tháng kể từ khi bắt đầu có miễn dịch lai, so với những người chưa được tiêm chủng và chưa nhiễm bệnh”.

WHO nhấn mạnh, 1 năm sau khi một người có được miễn dịch lai, khả năng mắc bệnh nghiêm trọng thấp hơn ít nhất 95% so với những người chưa được tiêm vắc-xin và không bị bệnh.

Theo WHO, việc bảo vệ chống tái nhiễm ở những người có miễn dịch lai hoặc miễn dịch do mắc bệnh trước đó cũng là “điều cần thiết”. Trong trường hợp đầu tiên, nguy cơ mắc bệnh thấp hơn 42% và trong trường hợp thứ hai, nguy cơ mắc bệnh thấp hơn 25% so với những người chưa được tiêm chủng và không mắc bệnh.

Thanh Thảo