Vùng nước tử thần bí ẩn trong đại dương

Theo đó, dưới những con sóng hiền hòa, có những nơi sẽ giết chết bất kỳ sinh vật vô tình xâm nhập. Cái chết xảy ra ngay lập tức đối với một số sinh vật, trong khi một số trường hợp khác sẽ phải đối mặt với tình trạng sốc, mất phương hướng và dần tê liệt.

Túi muối dưới đáy đại dương

Những khu vực này đe dọa tất cả mọi loài sinh vật, từ hải cẩu, cá voi và cả con người. Vậy những nơi này là gì và tại sao chúng tồn tại trong đại dương của chúng ta. Về mặt khoa học, câu trả lời cho thấy mọi thứ có liên quan đến các quy luật vật lý và sinh học đơn giản.

Trong trường hợp nếu bạn chưa biết, nước muối đậm đặc hơn so với nước ngọt. Sự khác biệt về mật độ có liên quan trực tiếp đến độ mặn của nước biển. Điều này có nghĩa là nước càng mặn thì càng đặc.

Đó là lý do tại sao mọi người bơi rất dễ dàng ở Biển Chết. Biển Chết cực kỳ mặn, do đó làm tăng mật độ của nước lên mức cao hơn. Mật độ nước cao hơn cho phép con người có thể nổi tốt hơn so với nước ngọt.

Đây là một kiến thức quan trọng cần hiểu vì nó liên quan trực tiếp đến sự hình thành của các vùng nước tử thần trong đại dương - các túi muối dưới đáy biển.

Các túi muối tử thần trong đại dương được tạo thành từ nước muối có hàm lượng cực kỳ đậm đặc và vô cùng mặn.

Các đại dương không có một kết cấu chung thống nhất. Có những phần của đại dương ấm hơn những vùng khác và cũng có những vùng mặn hơn những vùng khác, có nghĩa là có những nơi đậm đặc hơn so với những vùng khác.

Nước biển đậm đặc hơn sẽ nặng và chìm xuống sâu hơn, dẫn đến một hiện tượng thú vị. Dưới đáy đại dương có hàng ngàn vết nứt, miệng núi lửa và thung lũng.

Đây là những nơi lý tưởng để nước biển đậm đặc tích lại. Khi được tích tụ thành các các túi muối dưới đáy đại dương, các vùng nước này trở thành mối đe dọa khủng khiếp đối với các sinh vật vô tình lạc vào.

Các loài sinh vật không thể nhận biết các các túi muối chỉ bằng cách nhìn vào nó. Để làm được điều đó, cần phải nếm thử hoặc sử dụng các thiết bị đo lường chuyên dụng.

Khi bơi trong nước, cá có thể không nhận biết sự xuất hiện của các túi muối chết người. Trong một số trường hợp nhất định, chúng có thể nhận ra nếu tiếp cận từ từ, nhưng nếu không chú ý, chúng có thể vô tình bơi vào các túi muối này và tử vong.

Nguyên nhân gây ra cái chết là do nước muối quá mặn so với mức trung bình sẽ làm tắc nghẽn oxy - chất cần thiết cho quá trình hô hấp của hầu hết các sinh vật sống, bao gồm cả cá.

Khi một con cá đi lạc vào các túi muối, nó sẽ ngay lập tức bị thiếu oxy. Nếu nước quá mặn, nước sẽ trở nên độc hại và chất độc có thể nhanh chóng giết chết cá.

Thuật ngữ khoa học chính thức cho trường hợp này là thiếu oxy não, có nghĩa là não không thể có đủ lượng oxy cần thiết. Tình trạng này gây tử vong cho hầu hết mọi sinh vật.

Nếu không chết ngay lập tức, cơ thể cá sẽ bị ngập trong nước muối nồng độ cao và thiếu oxy, khiến con vật không thể bơi ra khỏi đó và cuối cùng cũng sẽ chết. Trên thực tế, khu vực này giống như một căn phòng chứa đầy chất độc.

Khi các nhà khoa học khám phá đáy đại dương, họ tiếp tục tìm thấy các túi muối mới. Vào năm 2020, một túi muối tử thần mới được phát hiện, dài tới 1km dưới đáy Biển Đỏ.

Khu vực này chỉ cách bờ biển 1km. Trên thực tế, Biển Đỏ là nơi có số lượng túi muối lớn bất thường. Các nhà khoa học ước tính rằng có thể có hàng chục cái bẫy chết người như vậy chỉ riêng ở Biển Đỏ.

Các túi muối chết người dưới đáy biển như vậy được cho là đã hình thành từ sự hòa tan của các túi khoáng chất lắng đọng cách đây 23 triệu năm.

Càng nghiên cứu hành tinh, khoa học càng khám phá ra nhiều điều mới mẻ. Mặc dù các túi muối là kết quả của sự tương tác đơn giản giữa các quy tắc vật lý và sinh học, nhưng chúng cực kỳ nguy hiểm.

Điều rất may mắn là những vùng nước tử thần như vậy thường nằm ở độ sâu rất lớn, nơi mà rất ít sinh vật sống có thể tình cờ rơi vào.

Hạ Thảo (lược dịch)