Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa triệu tập T.Đ.T (SN 2007, trú xã Trung Lộc) đến làm việc do có hành vi điều khiển xe mô tô kẹp ba, lạng lách, đánh võng, chạy với tốc độ cao, gây mất trật tự an toàn giao thông.