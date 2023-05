Video tài xế gây tai nạn liên hoàn vì nhường rùa qua đường

Video: USA Today/ Văn phòng cảnh sát Hạt Walton

Văn phòng cảnh sát Hạt Walton thuộc bang Florida, Mỹ cho biết vụ tai nạn liên hoàn trên xảy ra vào sáng 16/5 (giờ Washington DC), chỉ vì một người tài xế muốn nhường cho động vật qua đường.

“Vụ tai nạn sáng nay xảy ra là do một tài xế khi di chuyển trên đường US-331 đã dừng xe để một chú rùa đi qua. Tuy nhiên, quyết định trên đã gây ra một phản ứng di truyền khiến nhiều ô tô chạy phía sau bị bất ngờ, trong đó có một chiếc xe tải, và gây ra tai nạn liên hoàn. Rất may, không có ai bị thương nặng trong vụ việc trên”, tờ Bưu điện New York dẫn thông cáo từ Văn phòng Cảnh sát Hạt Walton, viết.

Tài xế ô tô đen vì nhường đường cho chú rùa (khoảnh đỏ) mà gây tai nạn. Ảnh: Bưu điện New York/ Văn phòng cảnh sát Hạt Walton

Theo thông cáo trên, cảnh sát Hạt Walton dù khuyến khích người dân có ý thức bảo vệ động vật “nhưng thực hiện việc này trong lúc đường phố đông đúc xe cộ, sẽ có thể khiến bản thân và nhiều tài xế khác gặp nguy hiểm tới tính mạng”.

Đoạn video do camera hành trình ghi lại cho thấy, người lái xe tải đã không kịp xử lý tình huống trên, dẫn tới va chạm với nhiều ô tô dừng phía trước.

Tân Trần