Xem video bàn thắng Ghana 0 - 2 Uruguay (Nguồn: VTV)

Uruguay thắng Ghana 2-0 nhưng vẫn phải chia tay World Cup 2022, do Hàn Quốc thắng Bồ Đào Nha ở trận đấu cùng giờ. Uruguay và Hàn Quốc có cùng 4 điểm, hiệu số 0 nhưng đội bóng Nam Mỹ bị loại do kém tổng số bàn thắng ghi được (4 so với 2).

Lại một lần nữa Ghana nhận một thất bại trước Uruguay, đội bóng châu Phi có cơ hội ghi bàn thắng mở tỷ số trên chấm 11m nhưng tiền đạo Andre Ayew thực hiện không thành công.

Sau pha bỏ lỡ đó tinh thần của Ghana đi xuống và thế là một Uruguay tinh quái đã tận dụng thành công thời điểm đó khi có 2 bàn thắng vươn lên dẫn trước ngay trong hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, Uruguay chủ động chơi phòng ngự phản công và chờ đợi kết quả từ cặp đấu Hàn Quốc và Bồ Đào Nha khi đó là 1-1. Xuyên suốt thời gian hiệp 2, Uruguay xếp thứ 2 của bảng H.

Nhưng kịch tính đã xảy ra khi phút 91' Heung-Min Son đã có pha kiến tạo cho Hee-Chan Hwang ghi bàn thắng vàng ấn định tỉ số 2-1 cho Hàn Quốc. Điều đó đồng nghĩa Hàn Quốc vươn lên thứ 2 tại bảng H.

Trận đấu giữa Uruguay và Ghana đã có 8 phút bù giờ nhưng những nỗ lực còn lại của Uruguay là không thể có thêm bàn thắng, qua đó Uruguay ngậm ngùi nhìn Hàn Quốc vào vòng 1/8 sau khi thua chỉ số phụ là bàn thắng ghi được.

Ghi bàn: Giorgian De Arrascaeta 26’, 32’

Đội hình xuất phát:

Ghana: Lawrence Ati Zigi (1), Alidu Seidu (26), Daniel Amartey (18), Mohammed Salisu (4), Rahman Baba (17), Thomas Partey (5), Salis Abdul Samed (21), Mohammed Kudus (20), Andre Ayew (10), Inaki Williams (19), Jordan Ayew (9)

Uruguay: Sergio Rochet Alvarez (23), Guillermo Varela (13), Jose Maria Gimenez (2), Sebastian Coates (19), Mathias Olivera (16), Facundo Pellistri (8), Federico Valverde (15), Rodrigo Bentancur (6), Giorgian de Arrascaeta (10), Darwin Nunez (11), Luis Suarez (9)

Ngọc Linh