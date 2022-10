Hình ảnh nạn nhân được đi cấp cứu sau khi bị đâm 15 nhát dao vào người. (Ảnh: Phan Anh)

Ngày 19/10, Công an TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lương Xuân Bình (19 tuổi, ở Phúc Hòa, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về tội “Giết người”. Quá trình điều tra ban đầu xác định, do mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm nam nữ với chị Nguyễn Thị H. (19 tuổi, ở trấn Nước Hai, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng - là sinh viên năm thứ 2 Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên) nên đến phòng trọ đâm nữ sinh viên này.

Ngày 12/10, Lương Xuân Bình đi từ tỉnh Bắc Giang đến gặp chị H. tại phòng trọ ở tổ 1, phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Sau khi nói chuyện khoảng 20 phút, Bình chốt cửa phòng và dùng dao (loại dao gọt hoa quả) đâm nhiều nhát vào người chị H. gây thương tích, đồng thời Bình dùng 1 con dao khác tự cứa vào cổ mình để tự sát nhưng chỉ bị thương tích nhẹ.

Nhận được tin báo từ người dân về vụ việc, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, vận động và khống chế Bình, đồng thời đưa chị H. đến Bệnh viện cấp cứu. Hiện, chị H. đang được điều trị tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Trưa 19/10, trao đổi với PV Infonet, TS.BS Lô Quang Nhật, Trưởng khoa Ngoại tim mạch – Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên: “Bênh nhân H. khi đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch do mất nhiều máu, nhưng được đưa vào bệnh viện kịp thời nên các bác sĩ cứu được.

Khi vào viện, bệnh nhân có 15 vết đâm trên cơ thể, trong đó có 2 vết đâm rất nặng. Đến lúc này, bệnh nhân H. đã hoàn toàn ổn định và đang chờ ngày cắt chỉ để ra viện”.

Trao đổi với PV Infonet về vụ án, luật sư Phàn A Thương - Công ty Luật TNHH Tâm Anh (Hà Nội) phân tích và nêu quan điểm: “Hành vi của Bình là hành vi có thể tước đoạt tước đoạt mạng sống của chị H. bằng thủ đoạn dùng dao (loại dao gọt hoa quả) đâm nhiều nhát vào người nữ sinh viên này.

Bình đâm tới 15 nhát dao vào người nạn nhân, trong đó có 2 vết thương rất nặng. Có thể thấy mục đích của Bình là thực hiện đến cùng hành vi giết người nhưng chưa đạt được, việc nạn nhân sống sót là ngoài ý muốn của Bình.

Luật sư Phàn A Thương trao đổi với PV Infonet về vụ án.

Động cơ của Bình xuất phát từ tình cảm nên xét theo quy định của pháp luật, đây được coi là động cơ đê hèn. Với động cơ giết người như vậy, Bình có thể phải đối diện mức án tù từ 12 - 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình theo quy định tại khoản 1 Điều 123 BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017”, luật sư nhận định.

Tân Trường