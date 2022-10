Ngày 14/10, Công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) cho biết đã bàn giao nghi phạm Đặng Văn Đồng (50 tuổi, trú xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) cho Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế thụ lý, điều tra về hành vi giết người.

Đặng Văn Đồng lúc bị bắt giữ tại quán nhậu ở phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam.

Theo điều tra ban đầu, Đồng có quan hệ tình cảm với người mẹ đơn thân là bà L.T.O. (45 tuổi, trú thôn La Khê Bãi, xã Hương Thọ, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) khi sống ở Bình Phước.

3 tháng trước, bà O. về thôn La Khê Bãi sinh sống. Ngày 8/10, Đồng ra Huế gặp bà O. và xảy ra mâu thuẫn do Đồng ghen tuông. 2 ngày sau, Đồng dùng dao đâm 28 nhát dao vào vùng ngực, cổ bà O. khiến người tình tử vong.

Sau gây án, Đồng lấy điện thoại, xe máy của nạn nhân bỏ trốn. Công an Thừa Thiên Huế phát thông báo truy tìm nghi phạm giết người với đặc điểm nhận dạng: cao khoảng 1m65, da ngăm đen, đầu trọc, đi xe máy cũ màu đỏ mang biển số 75H-5793.

Thiếu tá Nguyễn Minh Phúc - Trưởng Công an phường Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn) kể, trưa 12/10, anh nhận được thông tin của Công an thị xã Điện Bàn và Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Quảng Nam về việc có 1 đối tượng đâm chết người ở Thừa Thiên Huế nhiều khả năng đi qua địa bàn phường.

Đơn vị của Thiếu tá Phúc nhận được hình ảnh, đặc điểm nhận dạng của đối tượng Đặng Văn Đồng đang bị Công an tỉnh Thừa Thiên Huế truy tìm.

“Ngay khi nhận được thông tin, Công an phường Điện Ngọc tiến hành sàng lọc, chuyển thông tin xuống các khối phố. Quá trình triển khai, Công an phường thành lập một tổ gồm 6 chiến sĩ tiến hành vây bắt kẻ giết người nếu phát hiện nghi phạm xuất hiện trên địa bàn”, Thiếu tá Phúc thuật lại.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Điện Ngọc phát hiện Đồng vừa xuất hiện tại một quán nhậu ở khối phố Tứ Câu.

Nghi phạm mặc áo đỏ, đi dép tổ ong, mang một balô. Khác với những vị khách trong quán, Đồng chạy xe máy ra phía sau và kín đáo dựng xe ở đây. Quan sát quán một lúc, Đồng chọn bàn, gọi bia cùng hai món ăn và không nói chuyện với ai.

Đồng ngồi trong quán nhậu trước lúc bị bắt.

Lúc này, 6 chiến sĩ Công an phường Điện Ngọc mặc thường phục nhanh chóng tiếp cận quán nhậu. Trong đó, 2 chiến sĩ khép vòng ngoài đề phòng Đồng và đồng phạm của anh ta nếu có sẽ tẩu thoát, 4 chiến sĩ vào bên trong quán.

Một trinh sát “âm thầm” chụp hình đối tượng gửi về cho Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Điện Bàn để đối chiếu với thông tin của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Xác định đây là nghi phạm giết người, cảnh sát lập tức khống chế Đồng ngay tại bàn.

"Từ lúc nhận thông tin nghi phạm ngồi nhậu cho đến lúc y bị bắt gần 7 phút. Điện Ngọc là phường rất rộng và giáp ranh với TP Đà Nẵng. Ngay khi nghe thông tin khả năng kẻ giết người sẽ đi vào địa phận của phường, chúng tôi đã chủ động triển khai lực lượng vây bắt…”, Thiếu tá Phúc kể và cho biết thêm, hiện nghi phạm đã được bàn giao cho Công an tỉnh Thừa Thiên Huế thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Sơn Tùng