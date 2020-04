TPBank LiveBank ghi dấu ấn với giải thưởng Ngân hàng tự động xuất sắc nhất

Giải thưởng ngân hàng tự động xuất sắc nhất vừa được The Asian Banker trao cho ngân hàng tự động TPBank LiveBank. Đây là minh chứng cho việc đầu tư có hiệu quả, chú trọng đến sự tiện lợi, an toàn cho khách hàng.

Đặc biệt, trong những thời điểm dịch bệnh phức tạp như hiện nay, TPBank LiveBank đã phát huy được hết thế mạnh của mình trong việc phục vụ khách hàng.

Với 4 tiêu chí lớn: Định hướng chiến lược và tầm nhìn; sự đột phá trong công nghệ; trải nghiệm khách hàng; tính hiệu quả, hiệu suất, ngân hàng tự động LiveBank của TPBank là đại diện duy nhất và đầy thuyết phục để nhận giải thưởng Ngân hàng tự động xuất sắc nhất của The Asian Banker - tổ chức đánh giá và xếp hạng hàng đầu trong lĩnh vực tài chính của châu Á. Giải thưởng được trao trong khuôn khổ chương trình Vietnam Award 2020.

Ra mắt lần đầu tiên vào năm 2017, ngân hàng tự động LiveBank được xây dựng với mục tiêu chuyển đổi từ chi nhánh truyền thống sang quầy giao dịch tự động. Thay vì khách hàng phải đến trực tiếp quầy giao dịch, LiveBank xử lý trực tiếp các giao dịch như: Mở tài khoản, nộp tiền mặt vào tài khoản, đăng ký và lấy thẻ ATM, mở sổ tiết kiệm,.. Các giao dịch được xử lý nhanh chóng, tiện lợi, với sự giúp đỡ từ xa của tư vấn viên. Đối với khách hàng, mỗi giao dịch tại LiveBank chỉ mất khoảng 5-7 phút cho một giao dịch mở tài khoản, nhận thẻ ATM, mở sổ tiết kiệm, dưới 1 phút cho mỗi giao dịch nộp/rút tiền. Trong khi đó, tại các chi nhánh ngân hàng truyền thống, người dùng có thể mất thời gian gấp 3 lần. Và trong khi các chi nhánh, quầy giao dịch ngân hàng chỉ phục vụ trong giờ hành chính thì LiveBank có thể “làm việc” không ngừng nghỉ, 24/24h và suốt 365 ngày/năm.

Hệ thống của LiveBank được diễn ra hoàn toàn tự động hóa với nhiều công nghệ hiện đại hỗ trợ như: Biometrics – Sinh trắc học, sử dụng công nghệ nhận dạng chữ viết OCR, ứng dụng QR Code,... LiveBank được trang bị nhiều camera hơn một quầy giao dịch truyền thống, được trang bị các thiết bị nhận diện sinh trắc học, nhận diện khuôn mặt, dual camera nhận diện thực thể sống và ghi lại toàn cảnh giao dịch, hình ảnh được lưu trữ lâu dài, tăng thêm độ an toàn cho cả khách hàng và ngân hàng. Mới đây năm 2019 TPBank vừa ra mắt tính năng giao dịch bằng vân tay, giúp người dùng trải nghiệm phương thức giao dịch mới, tiện lợi và bảo mật vì vân tay là không thể làm giả, ngay cả với anh em sinh đôi. Với tính năng này, người dùng hoàn toàn có thể giao dịch mà không cần mang theo thẻ hoặc bất cứ giấy tờ tùy thân nào.

Chính bởi sự tiện lợi, an toàn này, lượng khách hàng đến tham gia giao dịch tại LiveBank tăng mạnh hơn gấp 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt là trong khi tình hình dịch bệnh chưa được kiểm soát hoàn toàn như hiện nay, việc phải đến quầy giao dịch, tiếp xúc với đông người là điều nên hạn chế. Hệ thống LiveBank được lau dọn vệ sinh, khử trùng thường xuyên trên các bề mặt khách hàng hay tiếp xúc: cửa phòng máy, bề mặt máy VTM, tay nắm cửa,... để đảm bảo sự an toàn cao nhất cho khách hàng mỗi khi giao dịch.

Tốc độ phát triển mạng lưới LiveBank của TPBank tăng nhanh gấp 4 lần so với tốc độ phát triển của một chi nhánh truyền thống, chỉ trong vòng 3 năm, TPBank đã phát triển được trên 200 ngân hàng tự động LiveBank, dự kiến đạt mốc 300 máy vào cuối năm 2020. Với mật độ bao phủ gia tăng nhanh chóng, khách hàng có thể dễ dàng tiếp cận dịch vụ của TPBank bất kể mọi lúc tại nhiều tỉnh, thành cả nước.

Ông Mobasher Kazmi – Giám đốc nghiên cứu The Asian Banker chia sẻ: “Tôi cảm thấy ấn tượng với LiveBank của TPBank, đặc biệt là tính năng phát hành thẻ ngay lập tức; Tiết kiệm rất nhiều thời gian so với cách làm truyền thống. Điều này làm hài lòng nhiều khách hàng và thúc đẩy số lượng tài khoản tiết kiệm; Tiền gửi; Thẻ ghi nợ mới mở trong năm 2019 của TPBank lên cao. Đây là điều rất đáng ghi nhận.”

The Asian Banker là tổ chức đánh giá và xếp hạng hàng đầu trong lĩnh vực tài chính của châu Á. Được thành lập năm 1996, The Asian Banker có trụ sở chính tại Singapore và văn phòng tại nhiều nước trên thế giới. Mỗi năm The Asian Banker sẽ công bố bảng xếp hạng các tổ chức tài chính trong khu vực theo những tiêu chí chuyên biệt của ngành tài chính.

PV