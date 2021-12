SCIC thoái sạch vốn khỏi công ty của ông Đỗ Thành Nhân

Ngày 28/12 tới, Công ty Chứng khoán Sài Gòn (SSI) sẽ tổ chức đấu giá lô cổ phần của CTCP Xuất nhập khẩu An Giang – Angimex (mã chứng khoán: AGM) do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) nắm giữ.

Số lượng cổ phần được đấu giá là 5.126.550 cổ phần, tương đương 28,17% vốn điều lệ của Angimex. Phương thức đấu giá theo lô, giá khởi điểm cho cả lô cổ phần này là 187,560 tỷ đồng. Đồng nghĩa với việc mỗi cổ phiếu AGM sẽ có giá khởi điểm là 36.586 đồng/cp.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/12, AGM có giá 36.700 đồng/cp. Kể từ tháng 10 đến nay, giá cổ phiếu AGM luôn giao dịch quanh ngưỡng 35.000 – 37.000 đồng/cp. Như vậy, mức giá khởi điểm đấu giá lô cổ phần AGM do SCIC sở hữu có mức giá ngang với thị giá hiện tại của cổ phiếu này. So với đầu năm 2021, giá cổ phiếu AGM đã tăng thêm 177%, mức tăng mạnh nhất diễn ra trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6/2021.

CTCP Xuất nhập khẩu An Giang có vốn điều lệ 182 tỷ đồng, trụ sở tại TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang do ông Đỗ Thành Nhân, một đại gia chứng khoán mới nổi, làm Chủ tịch HĐQT.

Angimex được thành lập năm 1976 và cổ phần hóa ngày 01/01/2008. Công ty hiện là một trong những doanh nghiệp kinh doanh, xuất khẩu lúa gạo lớn nhất tại ĐBSCL.

Thời gian gần đây, ông Đỗ Thành Nhân xây dựng Angimex trở thành một trong những công ty thành viên thuộc hệ sinh thái mang tên Louis.

Sau khi bán thành công 1,48 triệu cổ phiếu AGM, ông Nhân hiện không trực tiếp sở hữu cổ phần tại Angimex nhưng các công ty do ông làm chủ tịch gần đây liên tục có động thái mua vào cổ phiếu AGM. Trên thực tế, việc ông Nhân bán 1,48 triệu cổ phiếu AGM hồi đầu tháng 12 thực chất là chuyển quyền sở hữu sang cho CTCP Louis Holdings. Sau giao dịch này, Louis Holdings trở thành cổ đông lớn với việc sở hữu 8,16% vốn điều lệ của AGM.

Sau đó, CTCP Louis Holdings tiếp tục đăng ký mua thêm 2,7 triệu cổ phiếu. Đây có thể là lý do khiến cổ phiếu AGM giữ được mức giá ổn định thời gian qua, bất chấp việc hàng loạt cổ phiếu mang “họ” Louis đua nhau giảm sàn.

Một điều đáng chú ý là đầu tháng 11 vừa qua Louis Holdings từng đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu AGM. Tuy nhiên cho đến nay vẫn không có báo cáo nào của AGM về giao dịch thành công.

Ngoài vị trí Chủ tịch HĐQT Angimex, ông Đỗ Thành Nhân hiện chỉ còn là Chủ tịch HĐQT của CTCP Lous Holdings sau khi liên tục từ nhiệm vị trí Chủ tịch và thành viên HĐQT của các công ty trong hệ sinh thái Louis Family. Bản thân ông Đỗ Thành Nhân hiện cũng chỉ trực tiếp sở hữu 1,65 triệu cổ phiếu BII của CTCP Louis Land, trị giá khoảng 23 tỷ đồng tính theo thị giá hiện tại.

Mặc dù vậy, thời gian gần đây Angimex liên tục có động thái góp vốn vào các công ty. Ngày 09/12, HĐQT của công ty đã thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Thương mại Louis – Angimex. Công ty này có vốn điều lệ chỉ 20 tỷ đồng, trong đó CTCP XNK Louis Rice chiếm 51% vốn điều lệ, CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (AGM) chiếm 49% vốn điều lệ.

Trước đó, ngày 07/12 AGM công bố góp vốn giai đoạn 2 vào công ty con TNHH Angimex Furious với tổng trị giá 20 tỷ đồng, qua đó tăng vốn điều lệ của công ty này từ 80 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 của AGM, doanh thu thuần của coogn ty đạt 1.297 tỷ đồng, tăng 149% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn bán hàng tăng 136% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 66,9 tỷ đồng, tặng 56,7%.



Do ảnh hưởng dịch Covid-19 và chi phí vận chuyển, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng đều tăng lần lượt 70,3% và 69,7% neo ở mức cao là 53,5 tỷ và 7,3 tỷ ). Lợi nhuận sau thuế quý đạt 3,9 tỷ giảm 53% so với cùng kỳ năm 2020.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần Angimex đạt 2.333 tỷ, tăng 54,5%, lợi nhuận sau thuế đạt 17,8 tỷ, giảm 11% so với cùng kỳ năm 2020.



Tại ngày 30/9/2021, tổng tài sản của AGM tăng 106,7% so với đầu năm, đạt 1.677 tỷ đồng, tổng nguồn vốn đạt 1.567 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả ngắn hạn trong kỳ lên tới 1.111 tỷ đồng chiếm 71% tổng tài sản. Như vậy sau 9 tháng, với kết quản đạt được doanh thu thuần của AGM đạt 60% và lợi nhuận đạt 51% kế hoạch đề ra.

Hiền Anh