Cơn 'sốt' đất ở Bình Dương bắt đầu 'hạ nhiệt', có 4 tỷ đồng trong tay có nên đầu tư vào khu vực này không?

Sau những đợt tăng giá, lực cầu bất động sản Bình Dương có dấu hiệu giảm sút trong 4 tháng đầu năm 2022. Thời điểm này nhà đầu tư muốn ‘đổ’ tiền vào Bình Dương có còn tiềm năng không?

Anh Trần Văn Thái ở Hoàng Mai (Hà Nội) đang có trong tay gần 4 tỷ đồng nhàn rỗi, anh dự định sẽ mua một mảnh đất ở vùng ven Hà Nội nhưng lại được bạn bè rủ đầu tư bất động sản ở Bình Dương khi cho rằng đất khu vực này tiềm năng tăng giá vẫn rất lớn.

Bất động sản ở Bình Dương có còn tăng giá, với 4 tỷ đồng nhà đầu tư có nên đầu tư vào Bình Dương? (Ảnh minh họa)

Anh Thái cho hay, Bình Dương là “thủ phủ” công nghiệp của cả nước, sở hữu vị trí liền kề TP.HCM, thông qua nhiều tuyến đường huyết mạch nối thẳng đến trung tâm đầu tàu kinh tế của cả nước. Tỉnh Bình Dương cũng quy hoạch, lập dự án và đầu tư xây dựng nhiều công trình giao thông liên khu vực giúp kết nối hạ tầng giao thông đồng bộ giữa Bình Dương và các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội… Vì thế, bất động sản ở Bình Dương sẽ vẫn còn nhiều tiềm năng. Đây là lý do anh đang muốn “rót” số vốn hiện có để đầu tư vào Bình Dương.

Tuy nhiên, đầu tư vào căn hộ chung cư rồi cho thuê hay đầu tư vào đất nền sẽ có tiềm năng hơn là điều anh Thái hiện đang rất băn khoăn.

Theo dữ liệu lớn của Batdongsan.com.vn, trong 4 tháng đầu năm 2022, phân khúc cho thuê chung cư và nhà phố Bình Dương ghi nhận mức độ quan tâm tăng so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, lượng tìm thuê chung cư đã tăng 44% và tìm thuê nhà mặt phố tăng 18%.

Được xem là tỉnh sôi động nhất trong vùng vệ tinh của TP Hồ Chí Minh, Bình Dương có tần suất nhập cư cao nhất Việt Nam, ở mức 200,4% với hơn 489.000 người nhập cư (theo số liệu thống kê năm 2019). Chính vì thế, Bình Dương có tỷ lệ người di cư phải thuê nhà cao nhất cả nước, ở mức 74,5%. Đầu năm 2022, khi xã hội đã dần thích nghi với dịch bệnh, Việt Nam mở cửa kinh tế, du lịch, các hoạt động ở khu công nghiệp, sản xuất bình thường trở lại, việc Bình Dương chứng kiến nhu cầu thuê căn hộ từ người nhập cư, người lao động và các chuyên gia tăng cao cũng là điều dễ hiểu.

Về giá cho thuê nhà tại Bình Dương, phân khúc căn hộ trung cấp dao động từ 7 – 10 triệu/căn 2 phòng ngủ mỗi tháng, phân khúc căn hộ cao cấp giá thuê hàng tháng từ 11 – 15 triệu/căn 2 phòng ngủ. Theo thống kê của Batdongsan.com.vn, tại Bình Dương có gần 80 dự án căn hộ, chiếm 30% trong tổng số dự án bất động sản tại đây.

Bên cạnh đó, có đến 35% dự án bất động sản tại Bình Dương là các dự án khu đô thị với các loại hình nhà phố, liền kề. Loại hình chung cư được ưa chuộng tại Bình Dương, nhưng loại hình nhà phố, liền kề cũng không hề hạ nhiệt. Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư có xu hướng dịch chuyển sang sản xuất, kinh doanh, không quá bất ngờ khi nhu cầu thuê nhà mặt phố để phục vụ các hoạt động này gia tăng tại Bình Dương.

Dữ liệu từ đơn vị này cũng cho thấy lực cầu bất động sản Bình Dương có dấu hiệu giảm sút trong 4 tháng đầu năm 2022. Nhu cầu tìm mua các sản phẩm bất động sản toàn tỉnh giảm 14% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, lượng quan tâm đến đất nền dự án và đất nền giảm sâu nhất, lần lượt ở mức 18% và 15%

Lý giải cho giai đoạn trầm lắng này, các chuyên gia nhận định thị trường bất động sản Bình Dương không nằm ngoài ảnh hưởng của các biện pháp thắt chặt quản lý nhà đất gần đây như việc ngân hàng tiếp tục siết tín dụng cho vay bất động sản, tăng cường kiểm soát đối với giao dịch bất động sản, nhiều ngân hàng nâng lãi suất tiết kiệm để thu hút tiền gửi trong dân….

Song mặt bằng giá rao bán đất nền tại 3 thành phố của Bình Dương vẫn tăng ở mức cao. Cụ thể, thành phố Dĩ An, Thuận An và Thủ Dầu Một có giá rao bán trung bình đất nền dự án trong 4 tháng đầu năm 2022 tăng lần lượt là 41%, 21% và 19% so với trung bình giá cả năm 2021.

Trong khi đó, lượng tin đăng và lượt tìm mua đất nền dự án ở Dĩ An giảm 13% và 15%. Các chỉ số này của Thuận An cũng giảm lần lượt 3% và 27%. Còn thành phố Thủ Dầu Một giảm 16% lượng tin đăng và giảm 31% lượt quan tâm đất nền dự án.

Theo chuyên gia, khi đầu tư cần chú ý những khu vực nào mà mức độ tăng giá gần như đạt đỉnh thì nên tránh.

Chia sẻ với PV Infonet, ông Nguyễn Văn Hậu, Tổng giám đốc Công ty CP Bất động sản Asian Holding cho hay: Trước khi đầu tư bất động sản phải có kiến thức về bất động sản mới đi đầu tư được. Đồng thời, cũng cần phải hiểu về pháp lý của bất động sản định đầu tư.

Cùng với đó, cần xem thị trường có thông tin hỗ trợ nào không như thông tin về đường cao tốc, cầu kết nối các khu vực… Đặc biệt, cần xem xét mức giá ở khu vực đầu tư giá cao hay thấp, giá hợp lý để đầu tư chưa, suất đầu tư so với số tiền sẵn có của mình. Nếu đầu tư trung hạn, khoảng 2 năm tới thì khả năng tăng giá là bao nhiêu phần trăm.

Minh Thư