Hơn 5 triệu sản phẩm bảo hộ y tế của Việt Nam đã tới Mỹ

8 chiếc máy bay cỡ lớn (Boeing 777- 300 ER và Boeing 777- 360 ER) đến từ 4 hãng bay trên thế giới đã hoàn thành việc vận chuyển 5 triệu sản phẩm chống dịch do người Việt sản xuất đến với thành phố New York.

Chiều 20/5, ông Huỳnh Quốc Định (Giám đốc Super Cargo Service), đơn vị vận chuyển đơn hàng sản phẩm bảo hộ y tế cực lớn mà Mỹ mua từ Việt Nam cho biết: “Dù trong điều kiện rất khó khăn do đại dịch gây nên, chúng tôi vẫn nỗ lực và hoàn thành khối công việc lớn kỉ lục đối với một đơn vị giao nhận (logistics) Việt Nam. Đến nay, 8 chiếc máy bay đã hoàn thành việc vận chuyển 5 triệu sản phẩm chống dịch do người Việt sản xuất đến với thành phố New York”.

Trước đó, chính quyền tiểu bang New York - Mỹ đã đặt mua một lượng hàng bảo hộ y tế cực lớn của Việt Nam. Tổng cộng hơn 5 triệu sản phẩm bao gồm áo bảo hộ, khẩu trang và găng tay phục vụ cho việc chống dịch.

Để đáp ứng được yêu cầu vận chuyển hơn 5 triệu sản phẩm chống dịch từ Việt Nam đến Mỹ trong thời gian chỉ hơn 1 tuần, Super Cargo Sevice đã gấp rút hợp tác với 4 hãng hàng không. Đến chiều 20/5 (giờ địa phương), chính quyền New York đã nhận được sản phẩm cuối cùng của đơn hàng cực lớn này.

Việc 8 chiếc máy bay cỡ lớn (Boeing 777- 300 ER và Boeing 777- 360 ER) đến từ 4 hãng bay trên thế giới liên tục đáp xuống Sân bay Tân Sơn Nhất để vận chuyển sản phẩm y tế từ Việt Nam đến Mỹ là điều mà trước nay chưa từng có.

Giới dịch vụ logistics nhận định, đơn hàng lớn này là dấu hiệu cho thấy Mỹ sẽ còn chọn Việt Nam để tiếp tục mua sản phẩm bảo hộ y tế với số lượng rất lớn và kéo dài đến hết năm nay khi diễn biến dịch đang hết sức phức tạp.

Ông Nguyễn Quốc Điển - Giám đốc kinh doanh Super Cargo Sevice cho rằng, việc đánh mất uy tín gần đây của Trung Quốc trong sản xuất sản phẩm bảo hộ y tế chống dịch đã khiến Mỹ và một số nước Châu Âu chuyển hướng qua mua sản phẩm bảo hộ y tế Việt Nam. Nhờ đó, Việt Nam bán được cho Mỹ một lượng sản phẩm lớn và giao gấp rút.

